Путин исключил Шойгу из состава Совета по физкультуре и спорту

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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, шойгу сергей
Приказом Путина Шойгу исключен из президентского совета по развитию спорта Фото:

Президент России Владимир Путин исключил ряд высокопоставленных лиц, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, из состава совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов.

«Исключить из состава Совета <…> Шойгу С. К», — заявлено в указе российского лидера. Кроме Шойгу из совета также были исключены тренер по спортивной художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, глава Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и ростовский губернатор Василий Голубев.

На момент марта прошлого года в совете насчитывалось 40 человек помимо самого Путина, включая некоторых членов правительства, глав регионов и других значимых фигур в сфере спорта и политики России. В состав совета, согласно указу внесены: президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и ректор МГЮА Виктор Блаженов.

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Президент России Владимир Путин исключил ряд высокопоставленных лиц, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, из состава совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов. «Исключить из состава Совета <…> Шойгу С. К», — заявлено в указе российского лидера. Кроме Шойгу из совета также были исключены тренер по спортивной художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, глава Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и ростовский губернатор Василий Голубев. На момент марта прошлого года в совете насчитывалось 40 человек помимо самого Путина, включая некоторых членов правительства, глав регионов и других значимых фигур в сфере спорта и политики России. В состав совета, согласно указу внесены: президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и ректор МГЮА Виктор Блаженов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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