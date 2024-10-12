Путин исключил Шойгу из состава Совета по физкультуре и спорту

12 октября 2024 в 19:55 Размер текста - 17 +

Приказом Путина Шойгу исключен из президентского совета по развитию спорта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин исключил ряд высокопоставленных лиц, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, из состава совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов. «Исключить из состава Совета <…> Шойгу С. К», — заявлено в указе российского лидера. Кроме Шойгу из совета также были исключены тренер по спортивной художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, глава Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и ростовский губернатор Василий Голубев. На момент марта прошлого года в совете насчитывалось 40 человек помимо самого Путина, включая некоторых членов правительства, глав регионов и других значимых фигур в сфере спорта и политики России. В состав совета, согласно указу внесены: президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и ректор МГЮА Виктор Блаженов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин исключил ряд высокопоставленных лиц, включая секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, из состава совета при главе государства по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий документ был опубликован на портале правовых актов. «Исключить из состава Совета <…> Шойгу С. К», — заявлено в указе российского лидера. Кроме Шойгу из совета также были исключены тренер по спортивной художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, глава Приморского края Олег Кожемяко, министр энергетики Сергей Цивилев и ростовский губернатор Василий Голубев. На момент марта прошлого года в совете насчитывалось 40 человек помимо самого Путина, включая некоторых членов правительства, глав регионов и других значимых фигур в сфере спорта и политики России. В состав совета, согласно указу внесены: президент Федерации гимнастики РФ Олег Белозеров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и ректор МГЮА Виктор Блаженов.