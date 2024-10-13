На территорию Ливана зашли три подразделения ЦАХАЛ

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ЦАХАЛ начала новое наступление на юге Ливана Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

На территорию Ливана вторглись три подразделения Армии обороны Израиля. Об этом заявили миротворцы ООН.

«Миротворцы ООН зафиксировали серьезное нарушение линии демаркации ливано-израильской границы со стороны израильских военных», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что на данный момент во вторжении участвуют три подразделения.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из южного Ливана. С этим он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.

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На территорию Ливана вторглись три подразделения Армии обороны Израиля. Об этом заявили миротворцы ООН. «Миротворцы ООН зафиксировали серьезное нарушение линии демаркации ливано-израильской границы со стороны израильских военных», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что на данный момент во вторжении участвуют три подразделения. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из южного Ливана. С этим он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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