На территорию Ливана зашли три подразделения ЦАХАЛ

На территорию Ливана вторглись три подразделения Армии обороны Израиля. Об этом заявили миротворцы ООН.
«Миротворцы ООН зафиксировали серьезное нарушение линии демаркации ливано-израильской границы со стороны израильских военных», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что на данный момент во вторжении участвуют три подразделения.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из южного Ливана. С этим он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.
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