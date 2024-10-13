На территорию Ливана зашли три подразделения ЦАХАЛ

13 октября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ начала новое наступление на юге Ливана Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Война на Ближнем Востоке На территорию Ливана вторглись три подразделения Армии обороны Израиля. Об этом заявили миротворцы ООН. «Миротворцы ООН зафиксировали серьезное нарушение линии демаркации ливано-израильской границы со стороны израильских военных», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что на данный момент во вторжении участвуют три подразделения. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из южного Ливана. С этим он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территорию Ливана вторглись три подразделения Армии обороны Израиля. Об этом заявили миротворцы ООН. «Миротворцы ООН зафиксировали серьезное нарушение линии демаркации ливано-израильской границы со стороны израильских военных», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости. Отмечается, что на данный момент во вторжении участвуют три подразделения. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворцев из южного Ливана. С этим он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Что сейчас происходит на Ближнем Востоке — в материале URA.RU.