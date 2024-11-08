Американист Лозанский: Трамп начнет давить на Украину в конце января

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По мнению профессора Эдуарда Лозанского, Дональд Трамп начнет давить на Киев после своей инаугурации в январе
По мнению профессора Эдуарда Лозанского, Дональд Трамп начнет давить на Киев после своей инаугурации в январе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

До официальной инаугурации избранного президента США Дональда Трампа любые предположения о его действиях по украинскому вопросу являются спекуляциями. До вступления в должность в январе 2025 года глава Штатов не имеет полномочий вести переговоры с иностранными лидерами, сообщил президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский.

«Я думаю, что будет отдельная встреча с Путиным, потом — с Зеленским, дальше уже узнаем. Трамп — человек непредсказуемый, поэтому говорить, что он конкретно будет делать [сложно], у него настроение меняется. Так что нам надо набраться терпения и дождаться 21 января», — отметил Лозанский в разговоре с RT.

Кроме того, профессор отметил, что между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным существует взаимная симпатия, в отличие от отношений Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которого избранный глава США критиковал. «У Трампа было два импичмента, один из них был из-за его разговора с Зеленским», — заметил эксперт.

В результате победы Дональда Трампа на президентских выборах в США осенью 2024 года российская общественность активно начала обсуждать возможные изменения в политике Трампа по отношению к Украине. Политик ранее выражал намерение добиться завершения украинского конфликта, утверждая, что может сделать это в течение суток. Насколько реалистичен такой исход — в материале URA.RU.

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До официальной инаугурации избранного президента США Дональда Трампа любые предположения о его действиях по украинскому вопросу являются спекуляциями. До вступления в должность в январе 2025 года глава Штатов не имеет полномочий вести переговоры с иностранными лидерами, сообщил президент Американского университета в Москве, профессор Эдуард Лозанский. «Я думаю, что будет отдельная встреча с Путиным, потом — с Зеленским, дальше уже узнаем. Трамп — человек непредсказуемый, поэтому говорить, что он конкретно будет делать [сложно], у него настроение меняется. Так что нам надо набраться терпения и дождаться 21 января», — отметил Лозанский в разговоре с RT. Кроме того, профессор отметил, что между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным существует взаимная симпатия, в отличие от отношений Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, которого избранный глава США критиковал. «У Трампа было два импичмента, один из них был из-за его разговора с Зеленским», — заметил эксперт. В результате победы Дональда Трампа на президентских выборах в США осенью 2024 года российская общественность активно начала обсуждать возможные изменения в политике Трампа по отношению к Украине. Политик ранее выражал намерение добиться завершения украинского конфликта, утверждая, что может сделать это в течение суток. Насколько реалистичен такой исход — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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