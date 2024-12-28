Аэропорт Казани временно приостановил прием рейсов

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Аэропорт Казани ввел ограничения на прием и отправку рейсов, введен план «Ковер»
Аэропорт Казани ввел ограничения на прием и отправку рейсов, введен план «Ковер» Фото:

Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку всех рейсов. Ограничения начали действовать с 06:00 по московскому времени, сообщили в Росавиации. Введенные ограничения касаются всех гражданских воздушных судов.

«С 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что основная задача мероприятий — гарантировать безопасность всех участников воздушного движения.

О сроках введения ограничений пока не сообщаются. Необходимые меры принимаются в соответствии с текущей ситуацией и оценками специалистов.

Днем ранее многие аэропорты РФ также вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Были задержаны рейсы в авиагаванях Волгограда, Сочи, Астрахани, Казани и некоторых других. 

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Аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку всех рейсов. Ограничения начали действовать с 06:00 по московскому времени, сообщили в Росавиации. Введенные ограничения касаются всех гражданских воздушных судов. «С 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он уточнил, что основная задача мероприятий — гарантировать безопасность всех участников воздушного движения. О сроках введения ограничений пока не сообщаются. Необходимые меры принимаются в соответствии с текущей ситуацией и оценками специалистов. Днем ранее многие аэропорты РФ также вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Были задержаны рейсы в авиагаванях Волгограда, Сочи, Астрахани, Казани и некоторых других. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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