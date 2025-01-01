В Новокузнецке 1 января аварийно-спасательные службы освободили собаку, застрявшую между гаражами. Об этом сообщили в Управлении по защите населения и территории (УЗНТ) Новокузнецка.
«Используя аварийно-спасательный инструмент, они [спасатели] осторожно освободили животное из труднодоступного места», — передает «Газета Кемерова» доклад УЗНТ. Отмечается, что собака не пострадала и поблагодарила спасателей счастливым взглядом.
Сообщение о происшествии поступило из гаражного кооператива «Крупс», расположенного на Волоколамском проезде. Очевидцы обнаружили животное, которое оказалось зажатым между двумя металлическими гаражами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.