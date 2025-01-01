В Кузбассе спасатели помогли собаке, застрявшей между гаражами. Фото

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Для спасения животного привлекли спасателей
Для спасения животного привлекли спасателей Фото:

В Новокузнецке 1 января аварийно-спасательные службы освободили собаку, застрявшую между гаражами. Об этом сообщили в Управлении по защите населения и территории (УЗНТ) Новокузнецка.

«Используя аварийно-спасательный инструмент, они [спасатели] осторожно освободили животное из труднодоступного места», — передает «Газета Кемерова» доклад УЗНТ. Отмечается, что собака не пострадала и поблагодарила спасателей счастливым взглядом.

Сообщение о происшествии поступило из гаражного кооператива «Крупс», расположенного на Волоколамском проезде. Очевидцы обнаружили животное, которое оказалось зажатым между двумя металлическими гаражами.

Собака осталась невредимой и позже поблагодарила спасателей
Собака осталась невредимой и позже поблагодарила спасателей
Фото:

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В Новокузнецке 1 января аварийно-спасательные службы освободили собаку, застрявшую между гаражами. Об этом сообщили в Управлении по защите населения и территории (УЗНТ) Новокузнецка. «Используя аварийно-спасательный инструмент, они [спасатели] осторожно освободили животное из труднодоступного места», — передает «Газета Кемерова» доклад УЗНТ. Отмечается, что собака не пострадала и поблагодарила спасателей счастливым взглядом. Сообщение о происшествии поступило из гаражного кооператива «Крупс», расположенного на Волоколамском проезде. Очевидцы обнаружили животное, которое оказалось зажатым между двумя металлическими гаражами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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