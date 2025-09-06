В Казани экстренно эвакуировали два торговых центра

Причины экстренной эвакуации посетителей ТЦ в данный момент выясняются (архивное фото)
В Казани утром 6 сентября эвакуировали посетителей двух торговых центров — «Тандем» и «Южный» — из-за сообщений о минировании. Об этом сообщили местные СМИ.

«В Казани эвакуировали два торговых центра. Сначала тревога сработала в ТЦ „Тандем“, затем в ТЦ „Южный“», — пишет Kazan First. Причины инцидента в данный момент устанавливаются. На место едут кинологи, посетили центров ожидают на улице уже более получаса. 

В ТЦ «Южный» до этого уже происходили аналогичные инциденты. В частности, эвакуация проводилась 17, 18, 19 и 24 апреля и 2 мая.

Ранее подобная ситуация произошла в Челябинске 28 августа. В этот день из-за найденного подозрительного предмета экстренно эвакуировали посетителей торгового комплекса «Куба». В самом ТРК посетителям объявили по громкой связи, что закрываются по техническим причинам. «Просьба покинуть помещение», — сообщили людям.

