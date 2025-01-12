Певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) обвинил своего коллегу Андрея Губина во лжи. Он заявил, что тот якобы специально акцентирует внимание общественности на своей болезни ради пиара.
«Нехрен в каждом интервью говорить: „Я больной, у меня такой диагноз“. Башка у тебя дырявая, Андрюш. Я его люблю и всегда на таком тоне с ним общаюсь. Я сейчас тайну не открываю. Я очень много лет его знаю и всегда говорю: „Андрюш, ну хватит. Ты очень здоровый, и нормальный, и артист“, — заявил Шура в интервью для ROCKET MAG. Его слова приводит „Газета.Ru“. Несмотря на критику в адрес Губина, Шура подчеркнул, что сохраняет хорошие отношения с коллегой и даже организовал для него мероприятие, которое могло бы способствовать возвращению артиста на сцену.
В начале 2000-х Губин обратился к врачам из-за слабости и болей, и у него диагностировали двустороннюю прозопалгию, повлиявшую на дыхание и дикцию. Заболевание могло возникнуть из-за переутомления и нервного стресса. Из-за этого Губин прекратил карьеру и ушёл из публичной жизни, испытывая апатию. Однако летом прошлого года о заявил о своем возращении на сцену после 19-летнего перерыва.
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