Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкционных мер в отношении России. В перечень санкций попали такие организации, как Запорожская атомная электростанция и выставочный комплекс «Патриот». Об этом сообщает ведомство на своем сайте.
«В список SDN OFAC были добавлены следующие организации: Федеральное государственное автономное учреждение конгрессно-выставочный центр „Патриот“. <...> Федеральное государственное унитарное предприятие „Запорожская АЭС“, — передает Минфин США на своем сайте. Также Штаты объявили о введении санкционных мер в отношении Акционерного общества „Военторг“ и Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве, который является частью государственной корпорации „Роскосмос“. В ограничительный список вошли также 16 физических лиц.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский выразил мнение, что с течением времени вторичные санкции Вашингтона против Москвы станут неэффективными в условиях формирования многополярного мира. Он подчеркнул, что существует глобальная потребность в равноправии, открытости и партнерстве в сфере международных экономических отношений, передает RT.
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