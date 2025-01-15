США ввели санкции против Запорожской АЭС и парка «Патриот»

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США ввели санкции против выставочного центра «Патриот», «Военторга» и Запорожской АЭС
США ввели санкции против выставочного центра «Патриот», «Военторга» и Запорожской АЭС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкционных мер в отношении России. В перечень санкций попали такие организации, как Запорожская атомная электростанция и выставочный комплекс «Патриот». Об этом сообщает ведомство на своем сайте. 

«В список SDN OFAC были добавлены следующие организации: Федеральное государственное автономное учреждение конгрессно-выставочный центр „Патриот“. <...> Федеральное государственное унитарное предприятие „Запорожская АЭС“, — передает Минфин США на своем сайте. Также Штаты объявили о введении санкционных мер в отношении Акционерного общества „Военторг“ и Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве, который является частью государственной корпорации „Роскосмос“. В ограничительный список вошли также 16 физических лиц. 

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский выразил мнение, что с течением времени вторичные санкции Вашингтона против Москвы станут неэффективными в условиях формирования многополярного мира. Он подчеркнул, что существует глобальная потребность в равноправии, открытости и партнерстве в сфере международных экономических отношений, передает RT.

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Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о введении новых санкционных мер в отношении России. В перечень санкций попали такие организации, как Запорожская атомная электростанция и выставочный комплекс «Патриот». Об этом сообщает ведомство на своем сайте.  «В список SDN OFAC были добавлены следующие организации: Федеральное государственное автономное учреждение конгрессно-выставочный центр „Патриот“. <...> Федеральное государственное унитарное предприятие „Запорожская АЭС“, — передает Минфин США на своем сайте. Также Штаты объявили о введении санкционных мер в отношении Акционерного общества „Военторг“ и Центрального научно-исследовательского института машиностроения в Королеве, который является частью государственной корпорации „Роскосмос“. В ограничительный список вошли также 16 физических лиц.  Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский выразил мнение, что с течением времени вторичные санкции Вашингтона против Москвы станут неэффективными в условиях формирования многополярного мира. Он подчеркнул, что существует глобальная потребность в равноправии, открытости и партнерстве в сфере международных экономических отношений, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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