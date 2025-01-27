Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Представители, близкие к ритейлеру и телекомрынку, сообщили об интересе со стороны «Промсвязьбанка» (ПСБ).
«Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с „Промсвязьбанком“... Владельцы группы планируют продать бизнес», — говорят источники «Ведомостей».
В компании «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать сообщения, назвав их «слухами». ПСБ также ничего не ответил изданию насчет возможной сделки.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» была создана в 2018 году после покупки ритейлера «Эльдорадо» компанией «М.Видео». Обе компании на тот момент входили в группу «Сафмар». Сделка тогда была частично профинансирована за счет кредитных средств, полученных от ВТБ.
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