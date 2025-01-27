27 января 2025

«Ведомости»: «М.Видео-Эльдорадо» хотят продать одному из банков России

© Служба новостей «URA.RU»
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ПСБ отказывается комментировать свой интерес в покупке ритейлера
ПСБ отказывается комментировать свой интерес в покупке ритейлера Фото:

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Представители, близкие к ритейлеру и телекомрынку, сообщили об интересе со стороны «Промсвязьбанка» (ПСБ).

«Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с „Промсвязьбанком“... Владельцы группы планируют продать бизнес», — говорят источники «Ведомостей».

В компании «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать сообщения, назвав их «слухами». ПСБ также ничего не ответил изданию насчет возможной сделки.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» была создана в 2018 году после покупки ритейлера «Эльдорадо» компанией «М.Видео». Обе компании на тот момент входили в группу «Сафмар». Сделка тогда была частично профинансирована за счет кредитных средств, полученных от ВТБ.

Ранее URA.RU писало о переносе активов образовательного холдинга Skillbox в Россию с Кипра. Новый уставной капитал составил 502,5 миллиона рублей. 50,06% компании принадлежит холдингу VK.

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Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» может сменить владельца. Представители, близкие к ритейлеру и телекомрынку, сообщили об интересе со стороны «Промсвязьбанка» (ПСБ). «Компания уже провела аудит и обсуждает возможную сделку с „Промсвязьбанком“... Владельцы группы планируют продать бизнес», — говорят источники «Ведомостей». В компании «М.Видео-Эльдорадо» отказались комментировать сообщения, назвав их «слухами». ПСБ также ничего не ответил изданию насчет возможной сделки. Группа «М.Видео-Эльдорадо» была создана в 2018 году после покупки ритейлера «Эльдорадо» компанией «М.Видео». Обе компании на тот момент входили в группу «Сафмар». Сделка тогда была частично профинансирована за счет кредитных средств, полученных от ВТБ. Ранее URA.RU писало о переносе активов образовательного холдинга Skillbox в Россию с Кипра. Новый уставной капитал составил 502,5 миллиона рублей. 50,06% компании принадлежит холдингу VK.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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