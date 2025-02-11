Земля снова под ударом: чего ждать от магнитной бури 12 февраля 2025

Гигантская корональная дыра продолжает воздействовать на Землю, вызывая магнитные бури. 12 февраля ожидается очередной всплеск активности, говорится в прогнозе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Чего ждать от этого дня метеозависимым — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце 12 февраля 2025 года
С начала февраля 2025 года Землю атакует мощный поток солнечного ветра от большой дыры на Солнце. Этот поток уже вызывал магнитные бури, и сейчас ситуация повторяется. Скорость ветра снизилась до 350 км/с (ранее достигала 700 км/с ), но останется высокой как минимум до середины недели. Такая скорость может вызывать геомагнитные возмущения на Земле.
Будет ли магнитная буря 12 февраля 2025 года
Вот как оценивают ученые геомагнитную обстановку в этот день:
- Вероятность магнитной бури — 36%: Это довольно высокая вероятность. Если вы сравните это с обычной погодой, это как если бы вы слышали прогноз, что дождь пойдет в 1/3 случаев. То есть, есть значительный шанс, что магнитная буря произойдет.
- Вероятность геомагнитных возмущений — 40%: Это тоже высокая вероятность. Это означает, что в почти половине случаев можно ожидать каких-то возмущений в магнитном поле.
- Вероятность спокойной обстановки- 24%: Это ниже, чем предыдущие показатели, но все же значительное.
Геомагнитная обстановка 12 февраля 2025 года: почасовой прогноз
Уровень геомагнитной активности 12 февраля ожидается около четырех баллов по 9-балльной шкале. Пик активности (четыре балла) прогнозируется в первой половине дня, затем ожидается снижение до трех баллов, и к 12:00-15:00 — до двух баллов. После этого, по прогнозам, активность снова начнет расти. Несмотря на четыре балла, уровень опасности классифицируется как «зеленый», что соответствует относительно спокойной магнитосфере. 13 февраля уровень активности может сохраниться на уровне четырех баллов, но при этом магнитосфера будет классифицироваться как «возмущенная».
Как легко пережить магнитную бурю
Вот несколько советов, которые могут легко пережить период магнитных бурь
- Измерение давления: Регулярно измеряйте атмосферное давление за три дня до и после ожидаемого изменения погоды. Это поможет вам заранее подготовиться к возможным симптомам.
- Прием препаратов: Следуйте рекомендациям врача и принимайте прописанные препараты. Это могут быть обезболивающие, противовоспалительные средства или другие медикаменты, которые помогут справиться с симптомами.
- Физическая активность: Регулярные умеренные физические нагрузки помогут улучшить общее самочувствие и укрепить иммунную систему.
- Здоровое питание: Сбалансированное питание, богатое витаминами и минералами, способствует укреплению организма.
- Сон: Постарайтесь придерживаться режима сна, чтобы организм был менее подвержен стрессу.
- Отдых: Найдите время для расслабления и отдыха, чтобы снизить уровень стресса.
- Гидратация: Пейте достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.
- Избегайте резких перепадов температуры: Постарайтесь избегать резких перепадов температуры, которые могут усугубить симптомы.
- Контроль за погодой: Следите за прогнозом погоды и планируйте свой день в соответствии с ожидаемыми изменениями.
- Избегайте курения и алкоголя: Эти привычки могут усугубить симптомы метеозависимости.
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