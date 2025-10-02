Умер актер из «Невского» Сергей Рыбин: что известно о его смерти

Актер и каскадер Сергей Рыбин скончался 29 сентября 2025 года. Информация об этом появилась сегодня. Трагическую новость опубликовали на сайте «Кино-театр.ру». Все, что известно о биографии и карьере Рыбина — в материале URA.RU.
Биография и роли Сергея Рыбина
Сергей Рыбин родился 18 июля 1974 года. В фильмографии актера числится около 30 работ, преимущественно в телевизионных сериалах. В их числе — такие известные картины, как «Невский», «Марафон трех граций», «Война и мир» и «Морские дьяволы». Помимо этого, актер исполнил эпизодические роли в популярных телевизионных проектах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».
К примеру, фильме «Марафон для трех граций» (2015) он сыграл оперативника, в «Война и мир» (2016) — дипломата по балу. В сериале «Такая работа» (2015–2016) его можно увидеть в роли Георгия Печенкина, в сериале «Непокорная» (2017) он сыграл прокурора. В «Улицах разбитых фонарей-16» (2016) он появился в роли таксиста.
Следует отметить, что Сергей Рыбин не только занимался актерской работой, но и выступал в качестве каскадера, самостоятельно выполняя сложные трюки и боевые сцены. Благодаря этому он пользовался высоким спросом среди представителей российской киноиндустрии. В 2022 году вышли последние картины с его участием: «Под защитой», «Должник», «Великолепная пятерка — 4». О его личной жизни ничего не известно.
Что известно о причине смерти Сергея Рыбина
О смерти Сергея Рыбина сообщили на сайте «Кино-театр.ру». А также, по данным Womanhit.ru, сестра актера Елена Ушенина разместила в соцсети печальное сообщение: «Не стало моего брата. Очень тяжело и больно. Ты навсегда останешься в моем сердце». Сам Рыбин за полгода до смерти публиковал свои фото из больницы. Тогда же он обратился к коллегам и друзьям со словами благодарности за поддержку. «Всем спасибо! Всем, кто переводит деньги! Всем, кто приезжает лично! Ребята, я никогда не забуду, что вы поддержали меня, когда я падал», — писал он в соцсети.
Фильмы и сериалы, в которых снялся Сергей Рыбин
- «Под защитой» (2022);
- «Должник» (2022);
- «Полицейское братство» (2021);
- «Шеф. Возвращение» (2021);
- «Великолепная пятерка-4» (2021–2022);
- «Пять минут тишины. Симбирские морозы» (2021);
- «Условный мент-2» (2020–2021);
- «Немедленное реагирование» (2019);
- «Любовь по контракту» (2019);
- «Условный мент» (2019);
- «Тайны следствия-19» (2019);
- «Странники терпенья» (2018);
- «Невский. Чужой среди чужих» (2018);
- «Гений» (2018);
- «Батальон» (2018);
- «Мост-2» (2018);
- «Великолепная пятерка» (2018–2019);
- «Непокорная» (2017);
- «Обратный отсчет» (2017);
- «Запасной игрок» (2017).
