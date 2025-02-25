Минобороны: ВС РФ ударили по военным аэродромам на Украине

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ВС РФ ударили по военной инфраструктуре на Украине
ВС РФ ударили по военной инфраструктуре на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ ударили во военным аэродромам на Украине, использовав оружие воздушного базирования и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по военным аэродромам Украины», — заявили в оборонном ведомстве в Telegram. Отмечается, что все цели достигнуты.

Ранее в Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам в 142 районах Украины. В атаках были использованы артиллерия и беспилотные летательные аппараты.

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ВС РФ ударили во военным аэродромам на Украине, использовав оружие воздушного базирования и беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по военным аэродромам Украины», — заявили в оборонном ведомстве в Telegram. Отмечается, что все цели достигнуты. Ранее в Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам в 142 районах Украины. В атаках были использованы артиллерия и беспилотные летательные аппараты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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