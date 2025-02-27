Финляндия собралась пустить по стране петербургские поезда Allegro

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Движение Allegro было приостановлено в марте 2022 года, последний поезд был из Санкт-Петербурга в Хельсинки
Движение Allegro было приостановлено в марте 2022 года, последний поезд был из Санкт-Петербурга в Хельсинки Фото:

Скоростные поезда, которые ранее связывали Санкт-Петербург и Хельсинки, под новым брендом Pendolino будут курсировать по маршрутам между Хельсинки, Турку и Оулу, начиная с конца этого года. Об этом сообщило издание Yle.

«Скоростные поезда, которые ранее под именем Allegro связывали Хельсинки с Санкт-Петербургом, теперь будут использоваться на междугородних маршрутах», — пишет Yle. Движение Allegro было приостановлено в марте 2022 года, когда последний поезд отправился из Санкт-Петербурга в Хельсинки. С тех пор поезда оставались в Финляндии, и в 2023 году было принято решение о их ребрендинге и изменении внешнего вида. Теперь они будут окрашены в ярко-зеленый цвет, характерный для всех поездов VR.

Исторически, название Pendolino связано с итальянскими скоростными поездами, появившимися в 1960-х годах. Они получили свое имя от слова «pendolo», что переводится как «маятник», благодаря своей уникальной конструкции, позволяющей наклоняться на поворотах. Причины выбора схожего названия для поездов Allegro в Финляндии пока не раскрыты. Тем не менее, ситуация с этими поездами остается сложной. Российские железные дороги (РЖД) утверждают, что поезда Allegro были изъяты незаконно, и указывают на неустойку в размере 552 миллионов рублей. Эти составы были специально разработаны для маршрута между двумя столицами и должны были эксплуатироваться до 2041 года. Важно отметить, что поезда принадлежали совместному предприятию Karelian Trains, созданному финскими и российскими железными дорогами.

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Скоростные поезда, которые ранее связывали Санкт-Петербург и Хельсинки, под новым брендом Pendolino будут курсировать по маршрутам между Хельсинки, Турку и Оулу, начиная с конца этого года. Об этом сообщило издание Yle. «Скоростные поезда, которые ранее под именем Allegro связывали Хельсинки с Санкт-Петербургом, теперь будут использоваться на междугородних маршрутах», — пишет Yle. Движение Allegro было приостановлено в марте 2022 года, когда последний поезд отправился из Санкт-Петербурга в Хельсинки. С тех пор поезда оставались в Финляндии, и в 2023 году было принято решение о их ребрендинге и изменении внешнего вида. Теперь они будут окрашены в ярко-зеленый цвет, характерный для всех поездов VR. Исторически, название Pendolino связано с итальянскими скоростными поездами, появившимися в 1960-х годах. Они получили свое имя от слова «pendolo», что переводится как «маятник», благодаря своей уникальной конструкции, позволяющей наклоняться на поворотах. Причины выбора схожего названия для поездов Allegro в Финляндии пока не раскрыты. Тем не менее, ситуация с этими поездами остается сложной. Российские железные дороги (РЖД) утверждают, что поезда Allegro были изъяты незаконно, и указывают на неустойку в размере 552 миллионов рублей. Эти составы были специально разработаны для маршрута между двумя столицами и должны были эксплуатироваться до 2041 года. Важно отметить, что поезда принадлежали совместному предприятию Karelian Trains, созданному финскими и российскими железными дорогами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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