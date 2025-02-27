Европейские фермеры требуют оставить им удобрения из России

Фермеры Евросоюза (ЕС) обратились к Еврокомиссии (ЕК) с призывом отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из РФ и Белоруссии. По мнению профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca, такие меры могут серьезно навредить сельскому хозяйству уже к лету 2025 года.
«Мы призываем все институты ЕС рассмотреть этот вопрос (перенос ввода пошлин на удобрения на следующий год) в приоритетном порядке, поскольку нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия уже летом 2025 года», — указывается в заявлении профсоюзов Copa и Cogeca, текст которого передает РИА Новости. По данным фермеров, удобрения представляют собой основной фактор затрат из-за того, что они крайне необходимы для выращивания культур и пастбищ.
Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета, добавили фермеры. Они подчеркнули, что ЕС не может позволить себе играть в «смертельные игры» с сельским хозяйством.
Необходимость отсрочки введения новых тарифов на удобрения нужна для того, чтобы дать возможность аграриям и рынку адаптироваться к предстоящим изменениям, отметили в профсоюзе. Ранее ЕК обосновывала свое решение о введении пошлин необходимостью снижения зависимости ЕС от импорта из России и Белоруссии в этой ключевой для сельского хозяйства сфере.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.