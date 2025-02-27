Европейские фермеры требуют оставить им удобрения из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские фермеры призвали отложить пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии
Европейские фермеры призвали отложить пошлины на удобрения из РФ и Белоруссии Фото:

Фермеры Евросоюза (ЕС) обратились к Еврокомиссии (ЕК) с призывом отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из РФ и Белоруссии. По мнению профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca, такие меры могут серьезно навредить сельскому хозяйству уже к лету 2025 года.

«Мы призываем все институты ЕС рассмотреть этот вопрос (перенос ввода пошлин на удобрения на следующий год) в приоритетном порядке, поскольку нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия уже летом 2025 года», — указывается в заявлении профсоюзов Copa и Cogeca, текст которого передает РИА Новости. По данным фермеров, удобрения представляют собой основной фактор затрат из-за того, что они крайне необходимы для выращивания культур и пастбищ.

Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета, добавили фермеры. Они подчеркнули, что ЕС не может позволить себе играть в «смертельные игры» с сельским хозяйством.

Необходимость отсрочки введения новых тарифов на удобрения нужна для того, чтобы дать возможность аграриям и рынку адаптироваться к предстоящим изменениям, отметили в профсоюзе. Ранее ЕК обосновывала свое решение о введении пошлин необходимостью снижения зависимости ЕС от импорта из России и Белоруссии в этой ключевой для сельского хозяйства сфере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фермеры Евросоюза (ЕС) обратились к Еврокомиссии (ЕК) с призывом отложить на год введение заградительных пошлин на импорт удобрений из РФ и Белоруссии. По мнению профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca, такие меры могут серьезно навредить сельскому хозяйству уже к лету 2025 года. «Мы призываем все институты ЕС рассмотреть этот вопрос (перенос ввода пошлин на удобрения на следующий год) в приоритетном порядке, поскольку нынешнее предложение Еврокомиссии может иметь пагубные последствия уже летом 2025 года», — указывается в заявлении профсоюзов Copa и Cogeca, текст которого передает РИА Новости. По данным фермеров, удобрения представляют собой основной фактор затрат из-за того, что они крайне необходимы для выращивания культур и пастбищ. Этот вопрос имеет жизненно важное значение для продовольственной безопасности и суверенитета, добавили фермеры. Они подчеркнули, что ЕС не может позволить себе играть в «смертельные игры» с сельским хозяйством. Необходимость отсрочки введения новых тарифов на удобрения нужна для того, чтобы дать возможность аграриям и рынку адаптироваться к предстоящим изменениям, отметили в профсоюзе. Ранее ЕК обосновывала свое решение о введении пошлин необходимостью снижения зависимости ЕС от импорта из России и Белоруссии в этой ключевой для сельского хозяйства сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...