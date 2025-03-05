Суд вынес приговор петербурженке за мошенничество на сумму более 5,7 млн рублей

Красносельский суд Петербурга огласил приговор Ольге Бучниковой, признанной виновной в мошенничестве на сумму более 5 750 000 рублей. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
В период с 3 по 7 февраля 2024 года Бучникова, совместно с соучастниками, похитила у жительницы Петербурга денежные средства в размере пяти миллионов рублей. Соучастники звонили потерпевшей, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и убеждали, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с ее банковских счетов. Обманутую женщину убедили снять деньги и передать их якобы курьеру банка для размещения на «безопасном счете». Роль курьера выполняла Бучникова, которая получила денежные средства двумя траншами по 2,5 миллиона рублей каждый.
«Бучникова ... совместно с соучастниками похитила путем обмана принадлежащие потерпевшей денежные средства на общую сумму 5 000 000 рублей. Также Бучниковой было совершено аналогичное преступление, где она, совместно с неустановленными соучастниками, выступая в роли курьера, похитила 750 000 рублей», — пишет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале.
В ходе судебного разбирательства Бучникова свою вину не признала, она пояснила, что сама стала жертвой мошенников, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка РФ. По словам Бучниковой, она выполняла их указания, будучи уверенной, что оказывает содействие правоохранительным органам. Также подсудимая утверждала, что сама передала мошенникам личные денежные средства в размере не менее 1 280 000 рублей. Однако суд счел доводы подсудимой несостоятельными и установил, что она действовала осознанно и согласованно с соучастниками преступления.
Суд назначил Ольге Бучниковой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, обязав подсудимую выплатить материальный ущерб в размере 4 966 586 рублей.
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