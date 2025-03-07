Раскрыта стоимость элитного жилья Митрошиной, которую задержали за отмывание денег

Стоимость апартаментов блогера Александры Митрошиной, которую задержали по подозрению в отмывании денег, составляет 150 миллионов рублей, сообщают издания. Эта квартира расположена на улице Большая Дмитровка в центре Москвы.
«Стоимость элитных апартаментов блогера Саши Митрошиной ... оценивается в 150 миллионов рублей. Речь идет о трехкомнатной квартире на улице Большая Дмитровка в Москве», — пишут «Известия» в своем telegram-канале.
Площадь квартиры Митрошиной составляет 111 квадратных метров. За пару часов до задержания блогер опубликовала видео, где она выразила свое мнение о налогах, заявив, что не платить налоги — «стрем».
Александру Митрошину задержали 7 марта в Сочи после того, как она прилетела из Дубая. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег, полученных незаконно. Вскоре столичный СК опубликовал фото Митрошиной в момент задержания. Сейчас следствие ведет работу по изучению финансовых операций блогера.
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