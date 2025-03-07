Раскрыта стоимость элитного жилья Митрошиной, которую задержали за отмывание денег

«Известия»: квартира блогера Митрошиной в Москве оценивается в 150 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость квартиры Александры Митрошиной в столице составляет 150 миллионов рублей
Стоимость квартиры Александры Митрошиной в столице составляет 150 миллионов рублей Фото:

Стоимость апартаментов блогера Александры Митрошиной, которую задержали по подозрению в отмывании денег, составляет 150 миллионов рублей, сообщают издания. Эта квартира расположена на улице Большая Дмитровка в центре Москвы.

«Стоимость элитных апартаментов блогера Саши Митрошиной ... оценивается в 150 миллионов рублей. Речь идет о трехкомнатной квартире на улице Большая Дмитровка в Москве», — пишут «Известия» в своем telegram-канале.

Площадь квартиры Митрошиной составляет 111 квадратных метров. За пару часов до задержания блогер опубликовала видео, где она выразила свое мнение о налогах, заявив, что не платить налоги — «стрем».

Александру Митрошину задержали 7 марта в Сочи после того, как она прилетела из Дубая. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег, полученных незаконно. Вскоре столичный СК опубликовал фото Митрошиной в момент задержания. Сейчас следствие ведет работу по изучению финансовых операций блогера.

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Стоимость апартаментов блогера Александры Митрошиной, которую задержали по подозрению в отмывании денег, составляет 150 миллионов рублей, сообщают издания. Эта квартира расположена на улице Большая Дмитровка в центре Москвы. «Стоимость элитных апартаментов блогера Саши Митрошиной ... оценивается в 150 миллионов рублей. Речь идет о трехкомнатной квартире на улице Большая Дмитровка в Москве», — пишут «Известия» в своем telegram-канале. Площадь квартиры Митрошиной составляет 111 квадратных метров. За пару часов до задержания блогер опубликовала видео, где она выразила свое мнение о налогах, заявив, что не платить налоги — «стрем». Александру Митрошину задержали 7 марта в Сочи после того, как она прилетела из Дубая. Против нее было возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег, полученных незаконно. Вскоре столичный СК опубликовал фото Митрошиной в момент задержания. Сейчас следствие ведет работу по изучению финансовых операций блогера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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