10 августа 2025

Умер основатель крупнейшего застройщика в РФ «Самолета» Михаил Кенин

Кенин скончался на 57 году жизни
Основатель крупнейшего в России застройщика, акционер группы «Самолет» Михаил Кенин скончался на 57 году жизни. О смерти предпринимателя и инвестора сообщается на сайте компании.

«С прискорбием подтверждаем, что сегодня, 10 августа, на 57 году из жизни ушел предприниматель и инвестор Михаил Кенин. Редкий человек, одаренный природными талантами, отличный организатор и успешный предприниматель», — сообщается в пресс-релизе компании. 

В компании выразили соболезнования родным и близким Михаила Кенина. Коллеги отметили, что он был личностью с большой буквы, прекрасным управленцем, способным к состраданию и умевшим принимать сложные решения. О причинах его смерти не сообщается.

