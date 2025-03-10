Путин продлил срок госслужбы заместителю Лаврова

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Срок службы замглавы МИД РФ Грушко продлен до 2026 года
Срок службы замглавы МИД РФ Грушко продлен до 2026 года Фото:

Срок государственной службы заместителя главы МИД России Александра Грушко продлен до 25 апреля 2026 года. Распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 25 апреля 2026 года заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. 

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Срок государственной службы заместителя главы МИД России Александра Грушко продлен до 25 апреля 2026 года. Распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. «Продлить срок федеральной государственной службы до 25 апреля 2026 года заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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