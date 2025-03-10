Путин продлил срок госслужбы заместителю Лаврова

Срок службы замглавы МИД РФ Грушко продлен до 2026 года
Срок государственной службы заместителя главы МИД России Александра Грушко продлен до 25 апреля 2026 года. Распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.
«Продлить срок федеральной государственной службы до 25 апреля 2026 года заместителю министра иностранных дел РФ Грушко Александру Викторовичу», — говорится в документе. Он опубликован на портале правовой информации.
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