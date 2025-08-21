В Белгородской области ранены четыре мирных жителя во время атак ВСУ

По словам Гладкова, пострадавшим была оказана экстренная медпомощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Четыре мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Трое человек пострадали после удара по городу Новый Оскол. У мужчины минно-взрывная травма и осколочные ранения плеча, у двух женщин — минно-взрывные травмы и баротравмы. Еще одна женщина получила ранения при атаке беспилотника по многоквартирному дому в Грайвороне», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавшие в Новом Осколе самостоятельно обратились в Чернянскую ЦРБ, где врачи оказывают им всю необходимую помощь. В результате атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, а также легковой автомобиль.

Также пострадавшей женщине была оказана медпомощь в Грайворонской центральной районной больнице, госпитализация не потребовалась. По уточненным данным, в результате удара в пяти многоквартирных домах были выбиты окна в 21 квартире, повреждены кровли и фасады зданий.

Специалисты на местах проводят оценку ущерба и оказывают помощь жителям. Информация о разрушениях и состоянии пострадавших уточняется.

В Воронежской области 71 поезд дальнего следования задерживается из-за падения беспилотника на железнодорожном участке Россошь — Сохрановка в ночь на 21 августа. РЖД делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов южного направления. 

