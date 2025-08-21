Reuters: Запад изучает размещение на Украине сил Европы под управлением США

Западные страны обсуждают возможность размещения на территории Украины европейских военных контингентов под управлением США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник, знакомый с ходом консультаций.
«Одним из военных вариантов действий может стать отправка на Украину европейских войск и постановка их под управление и контроль США», — приводят журналисты слова источника, уточняя, что обсуждается также возможная поддержка с воздуха. В частности, речь идет о поставках дополнительных систем противовоздушной обороны, а также создании бесполетной зоны с участием американских боевых самолетов.
Как отмечает агентство, ранее Вашингтон и страны Европы в совместном заявлении, опубликованном пресс-службой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, сообщили о выработке военных вариантов поддержки переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом конкретные меры или детали возможных действий в документе не раскрывались.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News также говорил, что гарантии безопасности для Украины не предусматривают защиту со стороны НАТО. Он подчеркнул, что Штаты готовы оказать поддержку Европе, особенно если речь идет о вопросах воздушной безопасности, не уточнив подробности.
Вопрос размещения европейских военных контингентов на Украине обсуждается уже не первую неделю: ранее, 19 августа, лидеры Великобритании, Франции и ряда других стран рассматривали детали возможной операции, включая численность войск и логистику. Тогда же США заявили, что не планируют отправлять свои войска на Украину, но готовы поддержать Киев с воздуха.
