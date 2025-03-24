Маск попытался оправдать Трампа, обвиненного в предательстве Украины

Американский миллиардер Илон Маск после обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в предательстве интересов Украины заявил, что мирное решение конфликта является наилучшим вариантом для Вашингтона и Киева. Об этом предприниматель сообщает в своих соцсетях.
«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск в соцсети X. Так он ответил на пост пользователя в социальных сетях, который обвинил Трампа в предательстве Украины.
Ранее Маск выразил согласие с мнением датского премьера Метте Фредериксен о том, что действия Евросоюза способствуют продолжению конфликта на Украине. По его словам, страны ЕС участвуют в геноциде украинского народа.
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