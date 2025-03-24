Маск попытался оправдать Трампа, обвиненного в предательстве Украины

Маск: мир — правильный выбор для США и Украины
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Через несколько лет станет понятно, что мир был лучшим вариантом разрешения конфликта, отметил Маск
Через несколько лет станет понятно, что мир был лучшим вариантом разрешения конфликта, отметил Маск Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Американский миллиардер Илон Маск после обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в предательстве интересов Украины заявил, что мирное решение конфликта является наилучшим вариантом для Вашингтона и Киева. Об этом предприниматель сообщает в своих соцсетях. 

«Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск в соцсети X. Так он ответил на пост пользователя в социальных сетях, который обвинил Трампа в предательстве Украины.

Ранее Маск выразил согласие с мнением датского премьера Метте Фредериксен о том, что действия Евросоюза способствуют продолжению конфликта на Украине. По его словам, страны ЕС участвуют в геноциде украинского народа.

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Американский миллиардер Илон Маск после обвинений в адрес президента США Дональда Трампа в предательстве интересов Украины заявил, что мирное решение конфликта является наилучшим вариантом для Вашингтона и Киева. Об этом предприниматель сообщает в своих соцсетях.  «Мы оглянемся на это через несколько лет и поймем, что мир был правильным выбором для Украины и Америки. Запомните мои слова», — написал Маск в соцсети X. Так он ответил на пост пользователя в социальных сетях, который обвинил Трампа в предательстве Украины. Ранее Маск выразил согласие с мнением датского премьера Метте Фредериксен о том, что действия Евросоюза способствуют продолжению конфликта на Украине. По его словам, страны ЕС участвуют в геноциде украинского народа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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