США должны полностью остановить военную помощь Украине и эвакуировать всех своих граждан с территории страны. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
«Пришло время приостановить всю военную помощь Украине. Пора вытащить всех американцев с Украины», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).
Ранее Макгрегор уже призывал США прекратить поддержку Киева. Он заявлял, что без нее конфликт быстро закончится, так как Европа не сможет справиться в одиночку с помощью Украине. В частности, без американских систем спутникового наблюдения и командной структуры ЕС не сможет ввести войска и не представляет угрозу ВС РФ. Полковник также заявил, что нужно вывезти всех граждан США с Украины.
В МИД РФ не раз же подчеркивали, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Кремль также предупреждал, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.