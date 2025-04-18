Экс-советник Пентагона заявил, что пора остановить всю военную помощь Украине

Макгрегор: пора вытащить всех американцев с Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-полковник армии США заявил, что с Украины необходимо вернуть всех американских жителей
Экс-полковник армии США заявил, что с Украины необходимо вернуть всех американских жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США должны полностью остановить военную помощь Украине и эвакуировать всех своих граждан с территории страны. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

«Пришло время приостановить всю военную помощь Украине. Пора вытащить всех американцев с Украины», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Макгрегор уже призывал США прекратить поддержку Киева. Он заявлял, что без нее конфликт быстро закончится, так как Европа не сможет справиться в одиночку с помощью Украине. В частности, без американских систем спутникового наблюдения и командной структуры ЕС не сможет ввести войска и не представляет угрозу ВС РФ. Полковник также заявил, что нужно вывезти всех граждан США с Украины.

В МИД РФ не раз же подчеркивали, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Кремль также предупреждал, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.

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США должны полностью остановить военную помощь Украине и эвакуировать всех своих граждан с территории страны. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. «Пришло время приостановить всю военную помощь Украине. Пора вытащить всех американцев с Украины», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter). Ранее Макгрегор уже призывал США прекратить поддержку Киева. Он заявлял, что без нее конфликт быстро закончится, так как Европа не сможет справиться в одиночку с помощью Украине. В частности, без американских систем спутникового наблюдения и командной структуры ЕС не сможет ввести войска и не представляет угрозу ВС РФ. Полковник также заявил, что нужно вывезти всех граждан США с Украины. В МИД РФ не раз же подчеркивали, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО. Кремль также предупреждал, что накачивание Украины западным оружием не способствует переговорам и может привести к негативным последствиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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