Росавиация: авиакомпании наладили воздушные перевозки в регионах

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Авиакомпания S7 практически полностью вернулась к выполнению рейсов по расписанию
Авиакомпания S7 практически полностью вернулась к выполнению рейсов по расписанию Фото:

Ситуация в аэропортах России нормализовалась после внесения изменений в расписание московских аэропортов, вызванных введенными ограничениями. Об этом сообщила Росавиация.

«Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации. Там добавили, что в большинстве аэропортов скоплений пассажиров не наблюдается, а авиакомпания S7 практически полностью вернулась к выполнению рейсов по расписанию внутри России.

Однако из-за позднего прибытия самолетов в ряде региональных аэропортов сохраняются задержки рейсов свыше двух часов. По данным Росавиации, в ожидании вылета в Самаре, Уфе и Екатеринбурге находятся около 2,2 тысячи человек. Наибольшее число задержек зафиксировано в Сочи и Казани — 16 и 11 рейсов соответственно.

Также замедления отмечаются в Минеральных Водах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите; некоторые рейсы отправятся утром 9 мая. Росавиация напомнила перевозчикам о необходимости строго соблюдать федеральные авиационные правила, включая предоставление питания, напитков и размещения в гостинице при длительном ожидании.

Авиаперевозчик Turkish Airlines 8 мая объявил об отмене всех рейсов из турецких курортных городов — Антальи, Даламана и Бодрума — в различные города России. Кроме того, авиакомпания «Азимут» аннулировала в период с 6 по 7 мая суммарно 18 рейсов, передает RT.

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Ситуация в аэропортах России нормализовалась после внесения изменений в расписание московских аэропортов, вызванных введенными ограничениями. Об этом сообщила Росавиация. «Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации. Там добавили, что в большинстве аэропортов скоплений пассажиров не наблюдается, а авиакомпания S7 практически полностью вернулась к выполнению рейсов по расписанию внутри России. Однако из-за позднего прибытия самолетов в ряде региональных аэропортов сохраняются задержки рейсов свыше двух часов. По данным Росавиации, в ожидании вылета в Самаре, Уфе и Екатеринбурге находятся около 2,2 тысячи человек. Наибольшее число задержек зафиксировано в Сочи и Казани — 16 и 11 рейсов соответственно. Также замедления отмечаются в Минеральных Водах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите; некоторые рейсы отправятся утром 9 мая. Росавиация напомнила перевозчикам о необходимости строго соблюдать федеральные авиационные правила, включая предоставление питания, напитков и размещения в гостинице при длительном ожидании. Авиаперевозчик Turkish Airlines 8 мая объявил об отмене всех рейсов из турецких курортных городов — Антальи, Даламана и Бодрума — в различные города России. Кроме того, авиакомпания «Азимут» аннулировала в период с 6 по 7 мая суммарно 18 рейсов, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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