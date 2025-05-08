Росавиация: авиакомпании наладили воздушные перевозки в регионах

Ситуация в аэропортах России нормализовалась после внесения изменений в расписание московских аэропортов, вызванных введенными ограничениями. Об этом сообщила Росавиация.
«Обстановку в аэропортах России стабилизировали после вынужденных корректировок расписания в аэропортах московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации. Там добавили, что в большинстве аэропортов скоплений пассажиров не наблюдается, а авиакомпания S7 практически полностью вернулась к выполнению рейсов по расписанию внутри России.
Однако из-за позднего прибытия самолетов в ряде региональных аэропортов сохраняются задержки рейсов свыше двух часов. По данным Росавиации, в ожидании вылета в Самаре, Уфе и Екатеринбурге находятся около 2,2 тысячи человек. Наибольшее число задержек зафиксировано в Сочи и Казани — 16 и 11 рейсов соответственно.
Также замедления отмечаются в Минеральных Водах, Горно-Алтайске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Якутске и Чите; некоторые рейсы отправятся утром 9 мая. Росавиация напомнила перевозчикам о необходимости строго соблюдать федеральные авиационные правила, включая предоставление питания, напитков и размещения в гостинице при длительном ожидании.
Авиаперевозчик Turkish Airlines 8 мая объявил об отмене всех рейсов из турецких курортных городов — Антальи, Даламана и Бодрума — в различные города России. Кроме того, авиакомпания «Азимут» аннулировала в период с 6 по 7 мая суммарно 18 рейсов, передает RT.
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