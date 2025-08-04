Тимошенко объявила Украину бесправной колонией

Тимошенко: Украина вынуждена платить Западу по кредитам своим суверенитетом
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Тимошенко заявила, что Запад превратил Украину в колонию
Тимошенко заявила, что Запад превратил Украину в колонию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны фактически лишают Украину суверенитета, превращая ее в бесправную колонию. Об этом сообщила экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью Times. 

«Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте», — заявила Тимошенко британской газете. Она также подчеркнула, что Украина вынуждена «оплачивать помощь или кредиты своим суверенитетом», а страна фактически стала зависимой от иностранных решений.

Причиной для критики, по данным издания, стало недавнее назначение западных экспертов в комиссию по отбору кандидатов на ключевые государственные посты, в том числе в Конституционный суд и Государственное бюро расследований. Тимошенко отметила, что подобная практика характерна для государств с ограниченным самоуправлением, таких как Афганистан или Либерия, но не для Украины. Она также усомнилась в компетентности нынешних властей при президенте Владимире Зеленском, указав на попытки отдельных депутатов Верховной рады скрыть слабость руководства.

Ранее президент России Владимир Путин также обратил внимание на отсутствие у Украины полноценного суверенитета. Он назвал эту ситуацию унизительной для страны.

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Западные страны фактически лишают Украину суверенитета, превращая ее в бесправную колонию. Об этом сообщила экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью Times.  «Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте», — заявила Тимошенко британской газете. Она также подчеркнула, что Украина вынуждена «оплачивать помощь или кредиты своим суверенитетом», а страна фактически стала зависимой от иностранных решений. Причиной для критики, по данным издания, стало недавнее назначение западных экспертов в комиссию по отбору кандидатов на ключевые государственные посты, в том числе в Конституционный суд и Государственное бюро расследований. Тимошенко отметила, что подобная практика характерна для государств с ограниченным самоуправлением, таких как Афганистан или Либерия, но не для Украины. Она также усомнилась в компетентности нынешних властей при президенте Владимире Зеленском, указав на попытки отдельных депутатов Верховной рады скрыть слабость руководства. Ранее президент России Владимир Путин также обратил внимание на отсутствие у Украины полноценного суверенитета. Он назвал эту ситуацию унизительной для страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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