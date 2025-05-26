«Это все чушь»: Макрон объяснил пощечину от жены

Президент Франции Эммануэль Макрон шутливо поссорился с женой Брижит, ее пощечина не должна восприниматься всерьез. Об этом заявил сам французский лидер, подчеркнув, что обсуждение данного факта в СМИ является «чушью».
«Мы шутливо ссоримся с моей женой. А затем это превращается в своего рода геопланетную катастрофу, когда у некоторых даже возникают теории. Все это чушь», — сказал Эммануэль Макрон в беседе с журналистами, трансляцию ведет BFMTV. Он назвал тех, кто обсуждает его якобы ссору с женой «сумасшедшими», и посоветовал всем интересоваться более важными событиями.
Ранее в сети появилось видео, как Брижит Макрон публично бьет своего супруга при выходе из самолета. Французское издание Le Figaro сообщало, что пара могла поссориться во время полета.
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