«Это все чушь»: Макрон объяснил пощечину от жены

Макрон заявил, что обсуждение пощечины, полученной им от жены, является чушью
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Макрон заявил, что обсуждения его ссоры с женой в СМИ - это чушь
Макрон заявил, что обсуждения его ссоры с женой в СМИ - это чушь Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон шутливо поссорился с женой Брижит, ее пощечина не должна восприниматься всерьез. Об этом заявил сам французский лидер, подчеркнув, что обсуждение данного факта в СМИ является «чушью».

«Мы шутливо ссоримся с моей женой. А затем это превращается в своего рода геопланетную катастрофу, когда у некоторых даже возникают теории. Все это чушь», — сказал Эммануэль Макрон в беседе с журналистами, трансляцию ведет BFMTV. Он назвал тех, кто обсуждает его якобы ссору с женой «сумасшедшими», и посоветовал всем интересоваться более важными событиями.

Ранее в сети появилось видео, как Брижит Макрон публично бьет своего супруга при выходе из самолета. Французское издание Le Figaro сообщало, что пара могла поссориться во время полета.

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Президент Франции Эммануэль Макрон шутливо поссорился с женой Брижит, ее пощечина не должна восприниматься всерьез. Об этом заявил сам французский лидер, подчеркнув, что обсуждение данного факта в СМИ является «чушью». «Мы шутливо ссоримся с моей женой. А затем это превращается в своего рода геопланетную катастрофу, когда у некоторых даже возникают теории. Все это чушь», — сказал Эммануэль Макрон в беседе с журналистами, трансляцию ведет BFMTV. Он назвал тех, кто обсуждает его якобы ссору с женой «сумасшедшими», и посоветовал всем интересоваться более важными событиями. Ранее в сети появилось видео, как Брижит Макрон публично бьет своего супруга при выходе из самолета. Французское издание Le Figaro сообщало, что пара могла поссориться во время полета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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