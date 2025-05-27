Shot: два самолета столкнулись в аэропорту Минеральных вод

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Самолеты столкнулись в аэропорту Минеральных вод
Самолеты столкнулись в аэропорту Минеральных вод Фото:

В аэропорту Минеральных Вод произошло столкновение двух бизнес-джетов, один из которых мог принадлежать бывшему губернатору Краснодарского края и миллиардеру Александру Ткачеву. Об этом сообщает Shot.

«Два бизнес-джета врезались друг в друга в аэропорту Минеральных Вод. Один из них мог принадлежать миллиардеру и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву», — передают авторы канала. URA.RU попыталось связаться с представителями аэропорта, но на звонок корреспондента никто не ответил. 

Инцидент зафиксирован накануне днем, когда самолет Bombardier Global 6500 авиакомпании «Северо-запад» с тремя пассажирами и четырьмя членами экипажа при маневрировании на стоянке задел крылом другой бизнес-джет Legacy 600. Причем тот уже находился на площадке.

По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажей обоих самолетов никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Сейчас оба борта находятся на техническом осмотре, обстоятельства происшествия выясняются.

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В аэропорту Минеральных Вод произошло столкновение двух бизнес-джетов, один из которых мог принадлежать бывшему губернатору Краснодарского края и миллиардеру Александру Ткачеву. Об этом сообщает Shot. «Два бизнес-джета врезались друг в друга в аэропорту Минеральных Вод. Один из них мог принадлежать миллиардеру и экс-губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву», — передают авторы канала. URA.RU попыталось связаться с представителями аэропорта, но на звонок корреспондента никто не ответил.  Инцидент зафиксирован накануне днем, когда самолет Bombardier Global 6500 авиакомпании «Северо-запад» с тремя пассажирами и четырьмя членами экипажа при маневрировании на стоянке задел крылом другой бизнес-джет Legacy 600. Причем тот уже находился на площадке. По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажей обоих самолетов никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась. Сейчас оба борта находятся на техническом осмотре, обстоятельства происшествия выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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