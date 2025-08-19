Руководитель «Мемориала»* получил заочный срок

Один из руководителей «Мемориала»* Сергей Давидис** приговорен к 6 годам колонии
Давидиса** приговорили за публичное оправдание терроризма, заявили в Прокуратуре Москвы
Давидиса** приговорили за публичное оправдание терроризма, заявили в Прокуратуре Москвы

Суд вынес приговор одному из руководителей «Мемориала» (организация признана иноагентом на территории РФ) Сергею Давидису (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Он приговорен к 6 годам колонии общего режима. Об этом сообщила Прокуратура Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил одного из руководителей „Мемориала“ 56-летнего Сергея Давидиса к 6 годам колонии общего режима», — заявило ведомство в telegram-канале. Он признан виновным по статье о публичном оправдании терроризма через интернет. Также Давидису запрещено заниматься администрированием сайтов.

Сообщается, что Давидис опубликовал на своей странице в социальных сетях сообщения, в котором содержались оправдания военнопленых из полка «Азов» (организация признана террористической и запрещенной на территории РФ). Там же он и опубликовал счет для перечисления им помощи.

*организация признана иноагентом на территории РФ

**внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

