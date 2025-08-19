Лавров объяснил слова Рубио об оплате топлива на Аляске наличными

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова американского сенатора Марко Рубио, который заявил, что российская делегация на Аляске заплатила за топливо наличными — якобы из-за санкций. В интервью телеканалу NBC Рубио сказал, что из-за ограничений со стороны США россияне не смогли оплатить топливо по безналу.
«За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет — это не имеет значения», — сказал он. Его заявление прозвучало в эфире телеканала «Россия 24». Он также добавил, что оплачивать топливо во время поездок за границу — это обычное дело, ничего удивительного в этом нет.
15 августа на Аляске прошла встреча президентов России и США. Главной темой стало урегулирование конфликта в Украине. Оба лидера остались довольны переговорами. Президент России отметил, что появилась реальная возможность закончить конфликт и подчеркнул, что Москва хочет мирного решения «в долгую».
Трамп в свою очередь сказал, что с Путиным удалось договориться по многим вопросам, касающимся Украины. Однако признал, что по некоторым пунктам пока нет согласия. В тот же день он дал интервью Fox News, где заявил: теперь все зависит от позиции Владимира Зеленского.
