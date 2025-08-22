Раскрыт размер штрафа для водителя, разбившего голову мужу блогера Блиновской

Водителю кроссовера, который стал участником ДТП с Алексеем Блиновским — мужем блогерши Елены Блиновской, назначили административный штраф в размере 500 рублей. Причиной штрафа стало нарушение правил дорожного движения.
Как пишет SHOT, водитель не занял крайнюю правую полосу при повороте во двор. Инцидент произошел, когда Алексей Блиновский, управляя мотоциклом Ducati, столкнулся с автомобилем.
По словам водителя кроссовера Сергея Субботина, Блиновский неожиданно выехал на большой скорости, несмотря на включенный поворотник у автомобиля, снес зеркало и после аварии вел себя агрессивно. В ходе разбирательства Алексей Блиновский был признан невиновным в случившемся ДТП.
