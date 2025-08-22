Российский каноист Петров завоевал звание чемпиона мира

Российский спортсмен Захар Петров завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира по гребле на каноэ, который проходит в Милане 22 августа. Об этом сообщают журналисты.
«Захар Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров.», — говорится в сообщении ТАСС. Спортсмен финишировал с результатом 1 минута 46,39 секунды. Для Петрова это четвертое золото на чемпионатах мира в карьере.
Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее российские спортсмены также добились успеха на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российские спортсмены смогли завоевать 18 медалей.
