Российский каноист Петров завоевал звание чемпиона мира

Российский каноист Захар Петров стал чемпионом мира в Милане на дистанции 500 метров
Российский спортсмен Захар Петров завоевал золотую медаль на дистанции 500 метров на чемпионате мира по гребле на каноэ, который проходит в Милане 22 августа. Об этом сообщают журналисты.

«Захар Петров стал чемпионом мира на дистанции 500 метров.», — говорится в сообщении ТАСС. Спортсмен финишировал с результатом 1 минута 46,39 секунды. Для Петрова это четвертое золото на чемпионатах мира в карьере.

Чемпионат мира проходит в Милане с 20 по 24 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее российские спортсмены также добились успеха на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Российские спортсмены смогли завоевать 18 медалей.

