В Госдуме опровергли слухи о вскрытии iPhone для установки MAX

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Упаковки смартфонов не будут вскрываться ради установки на них мессенджера Max, уточнили в Госдуме
Упаковки смартфонов не будут вскрываться ради установки на них мессенджера Max, уточнили в Госдуме Фото:

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг информацию о том, что в России планируют вскрывать упаковки iPhone для установки на устройствах отечественного мессенджера Max. Вся информация об этом является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

«Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ — все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки», — сказал депутат в разговоре журналистами. Он добавил, что пользователь будет получать новый гаджет в запечатанной упаковке.

Фейк о вскрытии устройств для установки Max также опровергли ряд авторитетных российских СМИ. Журналисты ссылались как на сообщения самого Немкина, так и на других экспертов в сфере IT-безопасности. Все они подтверждают, что россияне продолжат получать гаджеты в привычном формате — в запечатанных упаковках.

Ранее в telegram-каналах распространялась информация о том, что на смартфоны и планшеты в России будут вскрывать упаковки для установки отечественного мессенджера Max, который станет обязательным к установке с сентября 2025 года. Эти сообщения уже опровергались представителями Госдумы и экспертами, которые поясняли, что все необходимые приложения интегрируются на этапе прошивки устройств, а покупатели получают гаджеты в оригинальной упаковке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг информацию о том, что в России планируют вскрывать упаковки iPhone для установки на устройствах отечественного мессенджера Max. Вся информация об этом является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ — все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки», — сказал депутат в разговоре журналистами. Он добавил, что пользователь будет получать новый гаджет в запечатанной упаковке. Фейк о вскрытии устройств для установки Max также опровергли ряд авторитетных российских СМИ. Журналисты ссылались как на сообщения самого Немкина, так и на других экспертов в сфере IT-безопасности. Все они подтверждают, что россияне продолжат получать гаджеты в привычном формате — в запечатанных упаковках. Ранее в telegram-каналах распространялась информация о том, что на смартфоны и планшеты в России будут вскрывать упаковки для установки отечественного мессенджера Max, который станет обязательным к установке с сентября 2025 года. Эти сообщения уже опровергались представителями Госдумы и экспертами, которые поясняли, что все необходимые приложения интегрируются на этапе прошивки устройств, а покупатели получают гаджеты в оригинальной упаковке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...