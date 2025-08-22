В Госдуме опровергли слухи о вскрытии iPhone для установки MAX

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин опроверг информацию о том, что в России планируют вскрывать упаковки iPhone для установки на устройствах отечественного мессенджера Max. Вся информация об этом является фейком. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
«Никаких неудобств для покупателей не будет. Смартфоны и планшеты не будут вскрываться ради установки Max или других программ — все приложения интегрируются на этапе прошивки и заводской подготовки», — сказал депутат в разговоре журналистами. Он добавил, что пользователь будет получать новый гаджет в запечатанной упаковке.
Фейк о вскрытии устройств для установки Max также опровергли ряд авторитетных российских СМИ. Журналисты ссылались как на сообщения самого Немкина, так и на других экспертов в сфере IT-безопасности. Все они подтверждают, что россияне продолжат получать гаджеты в привычном формате — в запечатанных упаковках.
Ранее в telegram-каналах распространялась информация о том, что на смартфоны и планшеты в России будут вскрывать упаковки для установки отечественного мессенджера Max, который станет обязательным к установке с сентября 2025 года. Эти сообщения уже опровергались представителями Госдумы и экспертами, которые поясняли, что все необходимые приложения интегрируются на этапе прошивки устройств, а покупатели получают гаджеты в оригинальной упаковке.
