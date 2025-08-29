Какая страна станет следующим председателем ШОС

Ушаков: Киргизия примет председательство в ШОС в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ушаков заявил о поддержке Россией следующего председателя ШОС
Ушаков заявил о поддержке Россией следующего председателя ШОС Фото:

Киргизия примет председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2026 году после завершения председательства Китая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Китайцы сдадут председательство, и в 2026 году оно перейдет Киргизии. Мы будем их поддерживать», — сказал Ушаков во время разговора с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Кыргызстан вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2001 году вместе с другими основателями организации. ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киргизия примет председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2026 году после завершения председательства Китая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Китайцы сдадут председательство, и в 2026 году оно перейдет Киргизии. Мы будем их поддерживать», — сказал Ушаков во время разговора с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Кыргызстан вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2001 году вместе с другими основателями организации. ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...