Какая страна станет следующим председателем ШОС

Киргизия примет председательство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2026 году после завершения председательства Китая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Китайцы сдадут председательство, и в 2026 году оно перейдет Киргизии. Мы будем их поддерживать», — сказал Ушаков во время разговора с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Кыргызстан вошел в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в 2001 году вместе с другими основателями организации. ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
