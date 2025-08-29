Ушаков: в странах-участницах ШОС живет половина населения Земли

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) объединяет страны, в которых проживает практически половина населения Земли. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«ШОС — это сегодня одна из крупнейших и авторитетных региональных структур. В странах-участницах проживает практически половина населения планеты, приходится около трети валового мирового продукта», — заявил Ушаков во время брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU. Саммит включит заседание Совета глав государств — членов ШОС и встречу в формате «ШОС плюс» с участием лидеров 10 государств-членов, двух стран-наблюдателей и 14 партнеров по диалогу.

По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин посетит Китай с 31 августа по 3 сентября 2025 года для участия в саммите ШОС в Тяньцзине. Мероприятие, намеченное на 31 августа — 1 сентября, соберет лидеров всех государств-членов организации, а также представителей стран-наблюдателей и партнеров по диалогу.

ШОС считается одним из наиболее активно развивающихся межгосударственных союзов на мировой арене. Изначально учрежденная государствами Центральной Азии в качестве регионального механизма, направленного преимущественно на решение вопросов безопасности, ШОС впоследствии претерпела значительную трансформацию. В настоящее время организация функционирует как универсальная многосторонняя платформа, содействуя укреплению широкого и эффективного взаимодействия между странами-участниками. Основные направления деятельности включают развитие сотрудничества в сферах экономики, торговли, энергетики, безопасности, культуры и технологий.

