Суд не стал рассматривать иск против Пугачевой

Суд оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей суда.
«Исковое заявление оставлено без движения», — уточнили в Савеловском суде Москвы, комментарий передает РИА Новости. Причина такого решения не уточняется. Отмечается, что, согласно действующему законодательству, у заявителя есть установленный срок для исправления недостатков и предоставления необходимых документов, чтобы иск был принят к рассмотрению.
Иск подан по делу о защите чести и достоинства в связи с высказываниями Пугачевой в интервью, опубликованном 10 сентября на youtube-канале «Скажи Гордеевой*» (Катерина Гордеева* включена в реестр иностранных агентов). Александр Трещев сообщил журналистам, что подал иск после просмотра интервью Аллы Пугачевой, поскольку воспринял ее слова как личное оскорбление. В обращении адвокат указал, что певица, по его мнению, поставила под сомнение решения руководства страны, допустила оскорбления в адрес армии и правоохранительных органов, а также положительно высказывалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Трещев заявил, что намерен оставить себе один рубль из суммы иска, а остальную часть — перечислить в федеральный бюджет на нужды ветеранов.
