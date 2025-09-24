Суд не стал рассматривать иск против Пугачевой

Московский суд оставил без движения иск против Пугачевой, поданный после ее интервью
Московский суд оставил без движения иск против Пугачевой, поданный после ее интервью

Суд оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на сумму 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей суда.

«Исковое заявление оставлено без движения», — уточнили в Савеловском суде Москвы, комментарий передает РИА Новости. Причина такого решения не уточняется. Отмечается, что, согласно действующему законодательству, у заявителя есть установленный срок для исправления недостатков и предоставления необходимых документов, чтобы иск был принят к рассмотрению.

Иск подан по делу о защите чести и достоинства в связи с высказываниями Пугачевой в интервью, опубликованном 10 сентября на youtube-канале «Скажи Гордеевой*» (Катерина Гордеева* включена в реестр иностранных агентов). Александр Трещев сообщил журналистам, что подал иск после просмотра интервью Аллы Пугачевой, поскольку воспринял ее слова как личное оскорбление. В обращении адвокат указал, что певица, по его мнению, поставила под сомнение решения руководства страны, допустила оскорбления в адрес армии и правоохранительных органов, а также положительно высказывалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Трещев заявил, что намерен оставить себе один рубль из суммы иска, а остальную часть — перечислить в федеральный бюджет на нужды ветеранов.

