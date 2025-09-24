Трамп послал сигнал Европе на встрече с Зеленским

Заявления президента США Дональда Трампа содержали важный сигнал как для Украины, так и для Евросоюза. В ходе переговоров с Владимиром Зеленским он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на победу «при помощи Европейского союза». Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Трамп сделал акцент на том, что Украина может добиться победы „при помощи Европейского союза“. О том, что в этом деле Киеву будут как-то помогать США, американский президент не сказал ни слова», — пишет «Страна.ua». По данным издания, Трамп лишь вскользь упомянул о поставках американского оружия через механизмы НАТО. Речь идет о давно отлаженной схеме: страны-члены альянса закупают вооружение у США за собственные средства, а затем передают его Украине.
Журналисты отмечают, что логика Трампа в данном вопросе проста: «Если войну быстро остановить не получается, то нужно на ней заработать». По сути, президент США дал понять, что, если Украина намерена продолжать сопротивление, она может это делать, но основное бремя поддержки должно лечь на европейских партнеров. Такой подход вызывает тревогу в украинском руководстве и среди сторонников жесткой линии в Европе. Им важно, чтобы Вашингтон был не просто наблюдателем, а активным участником процесса поддержки Украины.
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Основной темой переговоров стал российско-украинский конфликт и перспективы его разрешения. После встречи Трамп заявил, что при содействии Евросоюза Украина способна продолжать противостояние с Россией и восстановить контроль над всеми своими территориями в границах, существовавших ранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.