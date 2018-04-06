Эксперт по слежке: «Смартфон наблюдает за вами, даже когда вы оффлайн»

12:00 06 апреля 2018 0

Пользователи соцсетей даже не подозревают как много о них знает Большой Брат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банки будут выдавать кредиты россиянам после знакомства с их профилями в соцсетях. На этой неделе Национальное бюро кредитных историй получило разрешение от компании Mail.Ru Group анализировать личные странички пользователей «ВКонтакте» и будет принимать решение о выдаче займа в зависимости от того, чем вы делились с друзьями в Сети. Но это лишь единичный кейс, говорят специалисты. О том, кто и в каких целях использует наши соцсети, «URA.RU» рассказал директор исследовательских программ Экспертной группы PieR Александр Серавин.

Политтехнолог Александр Серавин знает все про слежку через соцсети Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По нашим соцсетям можно узнать о нас практически все. В России есть программы, которые анализируют человека по его странице. Она оценивает пользователя по пятистам параметрам. В итоге полученная информация точно описывает его особенности поведения. Другие наши коллеги умеют определять по фотографии политические взгляды человека, а также могут предсказать его электоральное и экономическое поведение. Причем для этого не нужно делать глубинный анализ всего контента, достаточно лишь страницы его профиля.

Сами социальные сети постоянно проводят исследования в этой области. Например, наиболее громкое было описано в нашей книге «Протест 2011-2012». Там речь идет о том, как Facebook поставил поведенческий эксперимент. Подопытными были более пятисот миллионов пользователей. Соцсеть в определенном порядке выдавала в ленту новостей только тех друзей, которые в своих комментариях придерживались одной точки зрения, а других же, с альтернативным мнением, скрывал.

Facebook наблюдал, как люди меняют свое поведение в сети, исходя из запрограммированного контекста. Фактически социальная сеть моделировала поведение миллионов людей.

И это не предел. Социальные сети перестанут быть местом неформального общения, а будут местом легального получения информации. Напомню вам, давно стало нормой при приеме на работу смотреть соцсети кандидатов: работодатель отсеивает рекрутов по важным для него параметрам. Это может быть количество друзей, вовлеченность в профессиональные группы и любая другая нужная ему информация.

Автор колонки утверждает, что наши смартфоны следят за нами строже любого Большого Брата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В США анализ социальных сетей помогает предотвращать преступления. Там из профилактических соображений следят за поведением людей в интернете, чтобы вычислить злоумышленников и отловить их заранее. Российские правоохранители тоже давно используют наши данные. Уже не раз мы с вами слышали об уголовных делах, связанных с Соцсетями: кто-то сидит, потому что писал угрозы в интернете, а кто-то за репост незаконного контента.

В целом данные, полученные с наших страниц, могут использоваться в трех сферах: политической, экономической и в целях обеспечения безопасности. В первом случае информация позволяет провести точечную электоральную мобилизацию во время выборов. Во втором — она помогает прогнозировать наше экономическое поведение. К этому типу как раз относится нынешний договор Mail.Group с банковскими структурами. Но это частный прецедент.

Сейчас анализ данных пользователей широко используется всеми заинтересованными компаниями. Это огромная индустрия. И этим занимаются не какие-то силовые органы, чтобы вы понимали, а коммерческие структуры. Маркетологи используют данные чтобы понять, как и что вы покупаете. Так они определяют, как эффективнее потратить деньги на рекламу. Они анализируют не только ваши данные, но и ваши действия в Сети и вне ее.

Вспомните, пару месяцев назад был крупный скандал, когда выяснилось, что наши личные данные считывают гаджеты. То есть ваш смартфон, который просто лежит рядом, «слушает» ваши разговоры в оффлайне, анализирует их и потом вам «продает» нужный продукт.

«Вольница в интернете закончена, а анонимность — это иллюзия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

То есть вы поговорили с другом о чем-то, включаете интернет на телефоне, и он сам предлагает нужные вам товары и услуги. Это значит, что теперь можно анализировать не только те данные, которые вы сами выложили в Сеть, а всю вашу жизнь и деятельность, которая находится вне интернета. Прокололся пока только Google, но это не значит, что другие компании не обладают такими технологиями.

Обезопасить себя от вмешательства извне можно одним путем: перейти на кнопочный телефон и ограничить собственную активность в соцсетях. Но даже если вы будете использовать фейковую страницу с чужим фото и выдуманным именем, вас все равно выдаст IP-адрес, как и смартфон, который автоматически идентифицирует хозяина. Повторюсь: до конца спрятаться невозможно, ведь теперь анализируют не только то, что вы делаете в телефоне, а даже то, что вы делаете рядом с ним.

Также надо понимать, что существует довольно много маркетинговых фирм, которые постоянно выгружают все данные из социальных сетей. Поэтому все, что вы там делаете, никуда не уйдет и останется с вами навсегда. Тут главное — смириться с тем, что вольница в интернете закончена, а анонимность — это иллюзия. Запомните: все, что было сказано или сделано вами в Сети, может быть использовано против вас.

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