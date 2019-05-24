Садам угрожает ликвидация: многие участки оформлены неправильно

Ликвидации садового товарищества можно избежать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России значительная доля садовых товариществ, зарегистрированных в качестве юридических лиц, находится под угрозой ликвидации. Дело в том, что многие сады не имеют точного юридического адреса, а это достаточное основание для исключения товарищества из Единого государственного реестра юрлиц (ЕГРЮЛ). Последствия ликвидации — от отключения электричества до перехода земли в собственность муниципалитета.

На проблему обратила внимание председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежда Локтионова. Она рассказала «URA.RU», что на грани ликвидации оказалось достаточно крупное садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Путевка» из 50 участков. «Двадцать с лишним лет назад СНТ ставила на учет районная администрация и чиновники указали в качестве местонахождения товарищества 7-й километр Сибирского тракта. Без номера дома. Других ориентиров, более точных, на тот момент не существовало», — пояснила Локтионова.

Претензии к садовым товариществам могут возникнуть из-за указанного адреса или сведений об учредителях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате налоговые инспекторы из-за некорректного адреса запустили процесс ликвидации «Путевки». «Причем руководство СНТ о проблеме узнало случайно, от АО „ЭнергосбыТ Плюс“, которое налоговая предупредила как контрагента», — рассказала председатель городского Союза садоводов. Впрочем, такая проблема характерна не только для уральского региона.

Садовое товарищество действительно должно иметь юридический адрес, пояснил «URA.RU» юрист Александр Борисов. «Это должно быть нежилое строение, где располагается исполнительный орган СНТ. Это в теории. На практике же в основном это некая избенка на территории товарищества — хорошо, если оформленная как нежилое строение», — сказал эксперт. По словам Борисова, ликвидация СНТ поставила многих российских дачников в неудобное положение, так как об этом они узнают уже по факту.

Если СНТ оформлено как юридическое лицо, садоводам нужно следить за достоверностью сведений о нем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юрист пояснил, что после ликвидации СНТ дачникам просто могут отключить электричество и воду из-за отсутствия юрлица, с которым заключался договор на поставку ресурсов. «Далее стоит вопрос о перезаключении всех договоров на электро- и водоснабжение и так далее напрямую с поставщиком. О необходимости такого перезаключения дачники тоже могут узнать только после того, как с опор снимут провода», — отметил Борисов в беседе с агентством. Перезаключать договоры садоводам нужно будет либо самостоятельно, либо договариваться друг с другом и делать это коллективно.

Но такая схема действует, если земля под дачными участками оформлена в собственность садоводов. Более неприятные последствия могут наступить, если она была передана в ведение СНТ, оно же передало землю дачникам, а те оформлением не занимались и постройки не регистрировали.

«Чья в итоге земля? Правильно, юридически ничья и должна поступить в ведение муниципалитета. А поэтому в какой-то момент может оказаться, что сотки проданы с аукциона и землей отныне обладает новый собственник», — предупреждает Борисов.

Основанием для ликвидации СНТ может стать не только некорректный юридический адрес, но и недостоверные сведения о председателе или учредителях юридического лица. «Если у налогового органа есть основания считать какие-либо сведения об СНТ недостоверными, то на адрес юрлица, председателя или учредителей высылается письмо с требованием предоставить актуальные сведения», — рассказал «URA.RU» юрист «Содружества земельных юристов» Алексей Андерсон. На ответ у садоводов есть 30 дней. Если они никак не реагируют, в ЕГРЮЛ вносится отметка о недостоверности данных по СНТ и его предстоящей ликвидации.

Дачникам лучше заранее проверить документы СНТ, чтобы не допустить рисков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Если отметка о недостоверности данных уже появилась, можно подать в налоговую заявление по форме Р14001 с актуальными сведениями об адресе и приложить необходимые документы. Если же налоговая признала сведения недостоверными по ошибке, то нужно направить в налоговый орган письмо в свободной форме с документами, подтверждающими достоверность данных, пояснил Андерсон. Окончательное решение о ликвидации СНТ принимается в том случае, если после появления отметки о недостоверности садоводы на это никак не реагируют в течение полугода.

После ликвидации садового товарищества как юридического лица дачникам нужно определиться — действительно ли оно им необходимо или можно пойти по пути перезаключения договоров. Решение об исключении СНТ из ЕГРЮЛ можно обжаловать в вышестоящем налоговом органе или суде. Впрочем, лучше позаботиться о документах по СНТ заранее и не доводить дело до ликвидации. Например, проверять информацию о статусе своего товарищества можно на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). «Нужно привести документы в порядок, обратить внимание на налоговую отчетность, сменить при необходимости руководство, чтобы подобные проблемы с ИФНС не возникали впредь», — подчеркнул Борисов.