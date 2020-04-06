Какие меры против коронавируса приняли другие страны. В России — иначе

От образцового опыта до радикальных решений

© Служба новостей «URA.RU»
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Пустой город. Дезинфекция челябинских улиц, обстановка в четвертый день карантина. Челябинск, дезинфекция, карантин, пешеходная улица, кировка, коронавирус, санитарная обработка
На улицах российских городов проводят дезинфекциюФото: Вадим Ахметов © URA.RU
статья из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия лучше многих других стран оказалась готова к пандемии коронавируса, об этом свидетельствует плавная кривая роста числа заболевших. Тем не менее, с конца января в России уже заразилось 6 349 человек, 51 скончалось. По мнению вирусологов, жесткий карантин и опыт санитарных мер других стран поможет России сдержать распространение болезни.

Азиатские меры

Первым опыт борьбы с коронавирусом получил Китай. Там 20 февраля сообщили о 264 заболевших новой неизученной болезнью. Тогда власти начали принимать меры по борьбе с ней.

  • 23 февраля провинцию Ухань, где располагался очаг заражения, закрыли на карантин (к тому моменту сообщалось о 803 заболевших).
  • Были запрещены авиа- и железнодорожные перевозки в город, а также закрыто автомобильное сообщение.
  • Нельзя было собираться в группы по несколько человек.
  • Жителям было предписано оставаться дома.
  • Позже ограничения распространились и на другие провинции.

Резкий рост числа заболевших прекратился через месяц. 8 апреля было объявлено о снятии ограничительных мер в Ухане, на других территориях — еще 25 марта. Всего в Китае заболело более 80 тысяч человек, умерло более 33 тысяч человек.

Ситуация в аэропорту Кольцово в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Екатеринбург
Первыми заболели китайцы
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вирусолог Виктор Зуев считает, что меры, предпринятые Китаем, могут служить примером для других стран. «Полтора миллиарда человек на карантин были взяты. Все, что хуже, ниже, расхлябаннее — все это плохо. Там показывали улицы, где хватают гуляющих», — отметил он.

Опыт борьбы с коронавирусом Южной Кореи также был признан образцовым (с начала эпидемии отмечался резкий рост, но в итоге заболело около девяти тысяч человек, умерло 169).

  • В стране не вводился тотальный карантин, как это было в Китае.
  • Ограничения ввели 22 февраля (на тот момент 602 случая заражения, шестеро погибших): власти призвали принять меры самоизоляции.
  • Отличительной чертой в этой стране стали тотальные тесты на коронавирус — всего было проверено около 300 тысяч человек.
  • В итоге резкий рост числа заболевших прекратился уже к 8 марта.

Как боролись с коронавирусом в США

Разметка социальной дистанции. Челябинск
Людей просят держаться подальше друг от друга
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карантинные меры принимали и в других странах, которые, тем не менее, сейчас охвачены эпидемией. В США, где сейчас самый большой очаг коронавируса,

  • Карантин был объявлен 7 марта в Нью-Йорке (на тот момент 324 заболевших).
  • Общенациональный карантин объявили 14 марта. Кроме того, был введен запрет на въезд из Европы на 30 дней. Разные штаты предписание оставаться дома вводили постепенно.
  • К 25 марта запрет коснулся около трети американского населения.
  • Сейчас в США почти 337 тысяч заражений, количество смертей подбирается к десяти тысячам, эти показатели продолжают расти.

Вирусолог Виктор Зуев считает, что не так важно, какие именно карантинные меры в странах объявлены, главное, чтобы население придерживалось правил. «Трудно судить, как это происходит в других странах, по телевизору видел, как люди во Флориде гуляют по берегу океана. Там позднее все [карантинные меры] начались, это уже плохо, все эти запоздания и все разговоры о ненарушении прав и свобод человека играют на руку коронавирусу», — оценил он опыт США. Эксперт отметил, что опыт борьбы с коронавирусом в Европе тоже оказался не самым успешным.

Опыт Европы

  • В Германии карантин ввели 12 марта (было 2078 зараженных), однако это не остановило рост числа заболевших,
  • на 2 апреля — почти 82 тысячи зараженных, 997 умерло. Возможно, это связано с тем, что изначально немцам не запрещалось покидать дома, были лишь ограничения на сбор группами.
  • Меры ужесточили ближе к концу марта (23 марта — более 27 тысяч заражений и 115 смертей). Немцы могут покидать дома только, чтобы сходить в магазин, аптеку или к врачу. Также в стране массово делают тесты на коронавирус.

Медики уверены, что в Италии опоздали с карантинными мерами.

  • Всеобщий карантин ввели 10 марта (уже заразились 9000 человек, 463 погибли).
  • За два дня до этого «красной зоной» был объявлен север страны, где было больше всего заболевших, многие семьи ринулись на Юг.
  • Проблемой оказалось еще и то, что итальянцы оказались не слишком дисциплинированным и не сразу начали выполнять предписания властей.
  • Сейчас в Италии больны почти 130 тысяч человек, около 16 тысяч погибло.

Радикальные меры

Арт-объекты, скульптуры в масках на Кировке. Челябинск
Людей во многих странах просят оставаться дома
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
  • Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил сотрудникам полиции стрелять в нарушителей карантина по коронавирусу, если они будут вести себя агрессивно.
  • Сейчас на Филиппинах 3414 человека заражены коронавирусом, 152 погибло. Это немного для государства, где проживает 105 млн человек.
  • Индийские полицейские (население 1,2 млрд человек) патрулируют улицы с палками — ими они бьют нарушителей карантина, которые выходят из дома.
  • В Индии заразилось коронавирусом 4314 человек, 118 погибли.

По мнению вирусологов, цифры могут быть занижены из-за плохого развития медицины в этих странах, кроме того, нельзя исключить роста числа заболевших в ближайшее время.

Что предпринимают в России

Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург
Обрабатывается общественный транспорт и такси
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первые зараженные приехали в Россию из Китая 31 января, при этом еще накануне была перекрыта сухопутная граница с этим государством. Поле этого долгое время регистрировались лишь единичные случаи, тогда как Европа уже оказалась охваченной эпидемией.

  • Постепенно в России вводились ограничения на полеты в другие страны
  • Был налажен контроль прибывших из государств, где отмечалось наиболее число заболевших.
  • Наращивались возможности медучреждений для помощи зараженным коронавирусом.
  • В Москве, где ситуация с коронавирусом развивалась быстрее, чем в регионах, с 26 марта всем людям старше 65 лет было предписано оставаться дома. К тому моменту многие столичные организации начали распускать сотрудников на удаленную работу.
  • Неделю с 30 апреля президент Владимир Путин предложил сделать нерабочей (к тому моменту в России был известно о 1836 заболевших, шестеро скончалось).
  • Многие регионы также ввели предписания о самоизоляции, часть объявило о перекрытии сообщения с соседними регионами.

Бывший санитарный врач, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что считает такие меры беспрецедентными. «Такого никогда не было в нашей стране, но я думаю, что это оправдано, лучше на первом этапе остановить эпидемию», — отметил он.

«Всякая недоработка с карантином чревата отсутствие эффекта, на который рассчитывают», — подчеркнул Зуев. Он напомнил, что в Россию продолжают возвращаться туристы, которые могут спровоцировать новые вспышки заражений.

Сергей Кодюшев подчеркнул: лучший сценарий для российских медиков — растянуть кривую заболеваний до середины лета, тогда всем нуждающимся смогут оказать квалифицированную помощь. «Нужно выходить на принципы медицинской сортировки. Как только мы не будем госпитализировать с подозрением или с подтвержденным диагнозом, но с отсутствием симптомов — класть всех подряд, мы дадим шанс пройти стране эту эпидемию без больших потерь», — отметил он.

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