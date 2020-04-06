На улицах российских городов проводят дезинфекцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия лучше многих других стран оказалась готова к пандемии коронавируса, об этом свидетельствует плавная кривая роста числа заболевших. Тем не менее, с конца января в России уже заразилось 6 349 человек, 51 скончалось. По мнению вирусологов, жесткий карантин и опыт санитарных мер других стран поможет России сдержать распространение болезни.

Азиатские меры

Первым опыт борьбы с коронавирусом получил Китай. Там 20 февраля сообщили о 264 заболевших новой неизученной болезнью. Тогда власти начали принимать меры по борьбе с ней.

23 февраля провинцию Ухань, где располагался очаг заражения, закрыли на карантин (к тому моменту сообщалось о 803 заболевших).

Были запрещены авиа- и железнодорожные перевозки в город, а также закрыто автомобильное сообщение.

Нельзя было собираться в группы по несколько человек.

Жителям было предписано оставаться дома.

Позже ограничения распространились и на другие провинции.

Резкий рост числа заболевших прекратился через месяц. 8 апреля было объявлено о снятии ограничительных мер в Ухане, на других территориях — еще 25 марта. Всего в Китае заболело более 80 тысяч человек, умерло более 33 тысяч человек.

Первыми заболели китайцы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Вирусолог Виктор Зуев считает, что меры, предпринятые Китаем, могут служить примером для других стран. «Полтора миллиарда человек на карантин были взяты. Все, что хуже, ниже, расхлябаннее — все это плохо. Там показывали улицы, где хватают гуляющих», — отметил он.

Опыт борьбы с коронавирусом Южной Кореи также был признан образцовым (с начала эпидемии отмечался резкий рост, но в итоге заболело около девяти тысяч человек, умерло 169).

В стране не вводился тотальный карантин, как это было в Китае.

Ограничения ввели 22 февраля (на тот момент 602 случая заражения, шестеро погибших): власти призвали принять меры самоизоляции.

Отличительной чертой в этой стране стали тотальные тесты на коронавирус — всего было проверено около 300 тысяч человек.

В итоге резкий рост числа заболевших прекратился уже к 8 марта.

Как боролись с коронавирусом в США

Людей просят держаться подальше друг от друга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карантинные меры принимали и в других странах, которые, тем не менее, сейчас охвачены эпидемией. В США, где сейчас самый большой очаг коронавируса,

Карантин был объявлен 7 марта в Нью-Йорке (на тот момент 324 заболевших).

Общенациональный карантин объявили 14 марта. Кроме того, был введен запрет на въезд из Европы на 30 дней. Разные штаты предписание оставаться дома вводили постепенно.

К 25 марта запрет коснулся около трети американского населения.

Сейчас в США почти 337 тысяч заражений, количество смертей подбирается к десяти тысячам, эти показатели продолжают расти.

Вирусолог Виктор Зуев считает, что не так важно, какие именно карантинные меры в странах объявлены, главное, чтобы население придерживалось правил. «Трудно судить, как это происходит в других странах, по телевизору видел, как люди во Флориде гуляют по берегу океана. Там позднее все [карантинные меры] начались, это уже плохо, все эти запоздания и все разговоры о ненарушении прав и свобод человека играют на руку коронавирусу», — оценил он опыт США. Эксперт отметил, что опыт борьбы с коронавирусом в Европе тоже оказался не самым успешным.

Опыт Европы

В Германии карантин ввели 12 марта (было 2078 зараженных), однако это не остановило рост числа заболевших,

карантин ввели 12 марта (было 2078 зараженных), однако это не остановило рост числа заболевших, на 2 апреля — почти 82 тысячи зараженных, 997 умерло. Возможно, это связано с тем, что изначально немцам не запрещалось покидать дома, были лишь ограничения на сбор группами.

Меры ужесточили ближе к концу марта (23 марта — более 27 тысяч заражений и 115 смертей). Немцы могут покидать дома только, чтобы сходить в магазин, аптеку или к врачу. Также в стране массово делают тесты на коронавирус.

Медики уверены, что в Италии опоздали с карантинными мерами.

Всеобщий карантин ввели 10 марта (уже заразились 9000 человек, 463 погибли).

За два дня до этого «красной зоной» был объявлен север страны, где было больше всего заболевших, многие семьи ринулись на Юг.

Проблемой оказалось еще и то, что итальянцы оказались не слишком дисциплинированным и не сразу начали выполнять предписания властей.

Сейчас в Италии больны почти 130 тысяч человек, около 16 тысяч погибло.

Радикальные меры

Людей во многих странах просят оставаться дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил сотрудникам полиции стрелять в нарушителей карантина по коронавирусу, если они будут вести себя агрессивно.

Родриго Дутерте разрешил сотрудникам полиции стрелять в нарушителей карантина по коронавирусу, если они будут вести себя агрессивно. Сейчас на Филиппинах 3414 человека заражены коронавирусом, 152 погибло. Это немного для государства, где проживает 105 млн человек.

Индийские полицейские (население 1,2 млрд человек) патрулируют улицы с палками — ими они бьют нарушителей карантина, которые выходят из дома.

полицейские (население 1,2 млрд человек) патрулируют улицы с палками — ими они бьют нарушителей карантина, которые выходят из дома. В Индии заразилось коронавирусом 4314 человек, 118 погибли.

По мнению вирусологов, цифры могут быть занижены из-за плохого развития медицины в этих странах, кроме того, нельзя исключить роста числа заболевших в ближайшее время.

Что предпринимают в России

Обрабатывается общественный транспорт и такси Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первые зараженные приехали в Россию из Китая 31 января, при этом еще накануне была перекрыта сухопутная граница с этим государством. Поле этого долгое время регистрировались лишь единичные случаи, тогда как Европа уже оказалась охваченной эпидемией.

Постепенно в России вводились ограничения на полеты в другие страны

Был налажен контроль прибывших из государств, где отмечалось наиболее число заболевших.

Наращивались возможности медучреждений для помощи зараженным коронавирусом.

В Москве, где ситуация с коронавирусом развивалась быстрее, чем в регионах, с 26 марта всем людям старше 65 лет было предписано оставаться дома. К тому моменту многие столичные организации начали распускать сотрудников на удаленную работу.

Неделю с 30 апреля президент Владимир Путин предложил сделать нерабочей (к тому моменту в России был известно о 1836 заболевших, шестеро скончалось).

Многие регионы также ввели предписания о самоизоляции, часть объявило о перекрытии сообщения с соседними регионами.

Бывший санитарный врач, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что считает такие меры беспрецедентными. «Такого никогда не было в нашей стране, но я думаю, что это оправдано, лучше на первом этапе остановить эпидемию», — отметил он.

«Всякая недоработка с карантином чревата отсутствие эффекта, на который рассчитывают», — подчеркнул Зуев. Он напомнил, что в Россию продолжают возвращаться туристы, которые могут спровоцировать новые вспышки заражений.

Сергей Кодюшев подчеркнул: лучший сценарий для российских медиков — растянуть кривую заболеваний до середины лета, тогда всем нуждающимся смогут оказать квалифицированную помощь. «Нужно выходить на принципы медицинской сортировки. Как только мы не будем госпитализировать с подозрением или с подтвержденным диагнозом, но с отсутствием симптомов — класть всех подряд, мы дадим шанс пройти стране эту эпидемию без больших потерь», — отметил он.