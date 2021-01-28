Путин публично одернул увлекшихся губернаторов

Владимир Путин дал правительству поручения по вакцинации населения Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Федеральным чиновникам пришлось напрямую жаловаться президенту Владимиру Путину, чтобы повлиять на губернаторов, задумавших введение ковидных паспортов. В течение месяца регионы вели себя необычно смело и не воспринимали предупреждения о том, что появление таких документов дискредитирует кампанию по вакцинации от COVID. В политтусовке говорят, что губернаторы, получив новые полномочия во время пандемия, вошли во вкус.

Совещание Путина с правительством было посвящено социальной поддержке граждан, но сперва президент предложил обсудить вакцинацию населения от коронавируса. Глава государства озвучил амбициозную цель — для победы над инфекцией необходимо привить 70 млн россиян. Вице-премьер Татьяна Голикова ответила, что уже в первом квартале 2021 года для граждан будет доступно 17 млн доз вакцины. Но предупредила, что для кампании может стать угрозой введение ковидных паспортов.

На совещании глав регионов предупредили о вреде ковид-паспортов Фото: Kremlin.ru

«Введение дополнительных „паспортов“ или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо, — сказала Голикова. — Мы уже обращали на это внимание, и еще раз я хочу обратить внимание на это, особенно глав регионов, о нецелесообразности или даже вредности введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификатов».

Путин затем ответил, что власти «должны действовать очень аккуратно, помогая и гражданам, помогая экономике». Он добавил, что цифры распространения коронавируса в России снижаются, но расслабляться еще рано. «В своих разговорах с руководителями регионов всё время говорю о необходимости соблюдать меры предосторожности и требования санитарных врачей, иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией, включая средства индивидуальной защиты и медицинские препараты для борьбы с инфекцией. То же самое касается и транспорта», — сказал Путин.

В России планируют привить от ковида не менее 70 млн жителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Голикова и ранее критиковала идею ковид-паспортов. Кроме нее против предложения в конце декабря высказывалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко, называя его дискриминацией граждан. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой аналогично призывал не сеять рознь среди жителей. А по данным исследования SuperJob, 59% россиян против подобного нововведения и лишь 12% полностью за.

Однако не все регионы прислушивались к предупреждениям чиновников и наблюдениям социологов. 14 января губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что привившиеся от COVID жители региона получат специальные бейджи, с которыми можно будет не носить защитные маски. Потом вместо бейджей решили ввести электронные сертификаты в виде QR-кодов. Аналогичную меру, которая, например, давала бы преимущество в вопросе поездок за границу, придумали в Московской области (губернатор Андрей Воробьев). 18 января глава Башкирии Радий Хабиров объявил, что в республике с 5 февраля начнется выдача «антиковидных паспортов».

Более того, 28 января — до совещания Путина с правительством — Хабиров заявил журналистам, что не ожидал столь «бурной» и «своеобразной» реакции федерального штаба на региональную инициативу. Глава республики посчитал, что «людей смутило слово „паспорт“» и предложил просто переименовать документ в «справку». Но сразу после выступления президента башкирские власти официально объявили, что приостанавливают процедуру введения нового документа.

Политолог Алексей Рощин считает, что с федеральным центром сыграло злую шутку решение о расширении полномочий губернаторов на время пандемии.

Дискуссия о ковид-паспортах в России длилась месяц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

У тех в результате оказались развязаны руки, и мнение федеральных чиновников перестало быть для них решающим, пока не выступил Путин, объяснил собеседник агентства: «Федеральная власть передала инициативу на места, говоря, что общефедеральных решений в борьбе с инфекцией быть не может. Вся ответственность легла на губернаторов, которые сначала не понимали что делать, а сейчас видимо уже осваиваются. Очевидно, наиболее энергичные и продвинутые губернаторы пришли к выводу, что раз с них требуют высоких показателей, то стоит искать свои методы стимулирования людей к вакцинации».

Также к несогласованности действий во власти могли привести «слабо работающие в экстремальных условиях горизонтальные связи», считает политолог Сергей Маркелов: «Например, Хабиров мог даже не знать, что аналогичные QR-коды вводят на Сахалине». Однако политолог Аббас Галлямов настаивает, что «губернатор и не должен бежать вприпрыжку отменять свои решения из-за окрика любого федерального чиновника».

Похожего мнения придерживается политолог Евгений Минченко: «Матвиенко ведь не начальник Хабирова — это другая ветвь власти. Она авторитетный человек и имеет свое личное мнение. Но вот если на официальном совещании была озвучена позиция по этому вопросу, то Хабиров соответственно изменил свое решение, — сказал Минченко. — Всегда есть возможность неформально поговорить с губернатором. Видимо никто этого не сделал. Значит позиция была неоднозначная».

Башкирский политолог Дмитрий Михайленко в свою очередь предположил, что Хабиров действовал по согласованию с федеральными властями. Другой местный политолог Николай Евдокимов добавил, что неразбериха произошла из-за того, что в руководстве страны до сих пор нет единого мнения о ковидных паспортах. «Сейчас вертикаль власти выстроена таким образом, что резонансное предложение руководителя региона не может носить необдуманный и несогласованный характер. Очевидно, в федеральном центре разошлись позиции относительно паспортов, и на данном этапе позиция Голиковой оказалась выигрышнее».