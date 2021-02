Самый долгожданный альбом десятилетия и подкаст о звёздах

6 февраля состоится сразу две большие премьеры — новый фильм Ренаты Литвиновой и первый за 9 лет альбом Земфиры Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Эти выходные принесут нам не только теплую снежную погоду, но и целый сугроб громких премьер — от новых игр для Xbox до премьеры Netflix, от мемориального спектакля до большого кинофестиваля, от подкаста об известных людях до самых громких музыкальных и кинопремьер этого года. Подробности и ссылки — в новой Афише URA.RU.

7. Послушайте новые истории про любимых героев

В эти выходные рекомендуем вам послушать подкаст « Изюм без булки ». Это еженедельное культурное и историческое шоу про известные события, людей и явления. Герои последних выпусков: Рэй Чарльз и Фрида Кало, Джон Леннон и Йоко Оно, Лев и Софья Толстые. Живые герои и сюжеты, про которые вам не рассказывали в школе. Посмотрите список эпизодов и, может быть, найдете своих любимчиков.

6. Поиграйте в новые игры

Компания Microsoft раскрыла первую часть подборки игр для подписчиков Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate на февраль. С 4 февраля пользователи сервиса на Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Android могут насладиться тремя новыми играми: Ghost of a Tale, Project Winter и The Falconeer.

5. Почтите память великого актера

6 февраля в 19:00 Театр Вахтангова в память о Василии Лановом проведёт бесплатную онлайн-трансляцию спектакля Римаса Туминаса «Последние луны» по пьесам Фурио Бордона и Гаральда Мюллера.

4. Познакомьтесь с самым демократичным сериалом

Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального сериала « Amend: The Fight for America », подробно знакомящий с 14-й поправкой к Конституции США, которая провозгласила равенство всех граждан независимо от цвета кожи. Помимо экспертов спикерами в проекте выступят артисты Сэмюэль Л.Джексон, Джозеф Гордон-Левитт, Педро Паскаль и другие. Исполнительным продюсером выступил Уилл Смит.

3. Посмотрите актуальное современное кино

Команда фестиваля Beat Films представила Qatar Film Days — необычный проект о современном кино Ближнего Востока. Специально для проекта была создана онлайн-платформа, на которой представлены не только фильмы программы, но и дискуссии с экспертами к каждой отдельной ленте.

2. Побывайте на большой премьере

В субботу состоится долгожданная премьера — лента « Северный ветер », новый проект актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой, выйдет в российский прокат 6 февраля. Мировая премьера фильма состоится в конкурсе Big Screen Competition Роттердамского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 7 февраля. Лента отчасти базируется на одноименной пьесе Литвиновой, постановка которой идет на сцене МХТ им. А.П. Чехова с 2017 года.

1. Послушайте альбом, который ждали 9 лет

В один день с фильмом Ренаты Литвиновой, 6 февраля, состоится самая громкая музыкальная премьера наступившего года — в свет выходит новый альбом Земфиры, который она писала 9 лет. Кстати, именно композиции из нового альбома певицы и станут заглавными хитами фильма «Северный ветер».