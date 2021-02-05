Самый долгожданный альбом десятилетия и подкаст о звёздах

Эти выходные принесут нам не только теплую снежную погоду, но и целый сугроб громких премьер — от новых игр для Xbox до премьеры Netflix, от мемориального спектакля до большого кинофестиваля, от подкаста об известных людях до самых громких музыкальных и кинопремьер этого года. Подробности и ссылки — в новой Афише URA.RU.
7. Послушайте новые истории про любимых героев
В эти выходные рекомендуем вам послушать подкаст «
6. Поиграйте в новые игры
Компания Microsoft раскрыла первую часть подборки игр для подписчиков Xbox Game Pass и Xbox Game Pass Ultimate на февраль. С 4 февраля пользователи сервиса на Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Android могут насладиться тремя новыми играми: Ghost of a Tale, Project Winter и The Falconeer.
5. Почтите память великого актера
6 февраля в 19:00 Театр Вахтангова в память о Василии Лановом проведёт бесплатную онлайн-трансляцию спектакля Римаса Туминаса «Последние луны» по пьесам Фурио Бордона и Гаральда Мюллера.
4. Познакомьтесь с самым демократичным сериалом
Стриминговый сервис Netflix показал трейлер документального сериала «
3. Посмотрите актуальное современное кино
Команда фестиваля Beat Films представила
2. Побывайте на большой премьере
В субботу состоится долгожданная премьера — лента «
1. Послушайте альбом, который ждали 9 лет
В один день с фильмом Ренаты Литвиновой, 6 февраля, состоится самая громкая музыкальная премьера наступившего года — в свет выходит новый альбом Земфиры, который она писала 9 лет. Кстати, именно композиции из нового альбома певицы и станут заглавными хитами фильма «Северный ветер».
План на понедельник мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в