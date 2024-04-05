Власти РФ готовят изменения в Налоговом кодексе

От бизнеса ждут развития проблемных регионов в обмен на льготы

05 апреля 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Правительство обсудило поправки к Налоговому кодексу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 5 апреля предложил внести правки в Налоговый кодекс и расширить число субъектов со свободной экономической зоной: Белгородская, Курская, Брянская области и ряд других субъектов. Это позволит завести новых инвесторов и улучшить благосостояние населения. На рынки субъектов зайдет только тот бизнес, который им необходим, такой вывод сделали эксперты опрошенные URA.RU. Регионы, которые регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, нуждаются в особых условиях: новую свободную экономическую зону (СЭЗ) создадут в Белгородской, Курской и Брянской областях, соседствующих с новыми регионам. «Это позволит завести новых инвесторов», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 5 апреля. По мнению эксперта на рынки субъектов зайдет только тот бизнес, который им необходим: «если недостаточная проблема с продовольствием, значит, будет заходить сельскохозяйственный продовольственный бизнес», — рассказал URA.RU. Дмитрий Солонников, Директор АНО «Институт современного государственного развития» Премьер-министр: «Соседние регионы, конечно, также нуждаются в дополнительной поддержке» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В настоящее время режим СЭЗ действует в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Глава правительства подчеркнул, что поправки будут внесены сразу по нескольким пунктам. В число дополнительных войдут пониженные тарифы страховых взносов, а это 7,6% при том, что стандартная 30%, нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций с момента постановки их на учет, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду. «Таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима на реализацию инвестпроектов станут контролировать, соответственно, органы власти российских субъектов, ведь они более всего заинтересованы в создании комфортных условий деятельности для участников социально экономических зон. <…> Корректировки позволят привлечь средства в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли, — заключил премьер. Мишустин добавил, что предприниматели смогу снизить издержки, и, конечно, нарастить объемы производства продукции услуг, создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах всем необходимым. Солонников, считает, что лучшим вариантом для реализации бизнеса на этих территориях будут IT-компании, которые будут там только зарегистрированы. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. «Можно зарегистрировать фирмы IT, которые будут находиться на новых свободных экономических зонах, а специалисты там могут работать хоть со всей планеты — вот это как раз крайне перспективно. Можно говорить о производствах, но большие предприятия должны быть расположены там, что называется „на земле“, работать на сложных станках, которые еще станки заводить и еще нужно обеспечить необходимую там безопасность», — пояснил руководитель «Института современного государственного развития». IT-технологии зайдут на территории со свободной экономической зоной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, подчеркнул, что в текущей экономической обстановке такая процедура как расширение свободных экономических зон рациональна для обеспечения устойчивого и комплексного развития регионов. Он также согласен, что идеальнее всего свободные зоны для технологий, но добавил, что нужен бизнес, который будет работать на благо людей. «Хорошо, чтобы заходили технологии, но главное, чтоб заходили люди, которые решали свою проблему доходов и занятости. А так, ну, конечно, желательно, чтоб технологический бизнес, строительный бизнес, в первую очередь, сельскохозяйственный бизнес, то есть те бизнесы, которые заняты благосостоянием людей», — заключил руководитель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 5 апреля предложил внести правки в Налоговый кодекс и расширить число субъектов со свободной экономической зоной: Белгородская, Курская, Брянская области и ряд других субъектов. Это позволит завести новых инвесторов и улучшить благосостояние населения. На рынки субъектов зайдет только тот бизнес, который им необходим, такой вывод сделали эксперты опрошенные URA.RU. Регионы, которые регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, нуждаются в особых условиях: новую свободную экономическую зону (СЭЗ) создадут в Белгородской, Курской и Брянской областях, соседствующих с новыми регионам. «Это позволит завести новых инвесторов», — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 5 апреля. По мнению эксперта на рынки субъектов зайдет только тот бизнес, который им необходим: «если недостаточная проблема с продовольствием, значит, будет заходить сельскохозяйственный продовольственный бизнес», — рассказал URA.RU. Дмитрий Солонников, Директор АНО «Институт современного государственного развития» В настоящее время режим СЭЗ действует в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Глава правительства подчеркнул, что поправки будут внесены сразу по нескольким пунктам. В число дополнительных войдут пониженные тарифы страховых взносов, а это 7,6% при том, что стандартная 30%, нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от налога на имущество организаций с момента постановки их на учет, освобождение от НДПИ на уголь и железную руду. «Таможенные процедуры будут проходить с учетом особого правового режима на реализацию инвестпроектов станут контролировать, соответственно, органы власти российских субъектов, ведь они более всего заинтересованы в создании комфортных условий деятельности для участников социально экономических зон. <…> Корректировки позволят привлечь средства в промышленность, логистику, сферу информационных технологий и другие отрасли, — заключил премьер. Мишустин добавил, что предприниматели смогу снизить издержки, и, конечно, нарастить объемы производства продукции услуг, создать новые рабочие места и обеспечить граждан, которые живут в приграничных регионах всем необходимым. Солонников, считает, что лучшим вариантом для реализации бизнеса на этих территориях будут IT-компании, которые будут там только зарегистрированы. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU. «Можно зарегистрировать фирмы IT, которые будут находиться на новых свободных экономических зонах, а специалисты там могут работать хоть со всей планеты — вот это как раз крайне перспективно. Можно говорить о производствах, но большие предприятия должны быть расположены там, что называется „на земле“, работать на сложных станках, которые еще станки заводить и еще нужно обеспечить необходимую там безопасность», — пояснил руководитель «Института современного государственного развития». Директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, подчеркнул, что в текущей экономической обстановке такая процедура как расширение свободных экономических зон рациональна для обеспечения устойчивого и комплексного развития регионов. Он также согласен, что идеальнее всего свободные зоны для технологий, но добавил, что нужен бизнес, который будет работать на благо людей. «Хорошо, чтобы заходили технологии, но главное, чтоб заходили люди, которые решали свою проблему доходов и занятости. А так, ну, конечно, желательно, чтоб технологический бизнес, строительный бизнес, в первую очередь, сельскохозяйственный бизнес, то есть те бизнесы, которые заняты благосостоянием людей», — заключил руководитель.