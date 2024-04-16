Мишустин усиливает работу по привлечению денег в регионы

Властям придется изменить стратегию, чтобы подтянуть отстающих

17 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Премьер озвучил, что объем инвестиций в нашу экономику в 2023 году вырос почти на 10%. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые инструменты привлечения средств для развития субъектов России обсудили 16 апреля на стратегической сессии в правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо укреплять инвестиционную активность. По мнению экспертов, для реализации цели необходимо менять подход политике регионов, об этом они сообщили в беседе с URA.RU. Глава правительства отметил, что сейчас кабмин запускает новые инструменты и для частных инвесторов. По словам Мишустина, благодаря нововведениям многие граждане могут получать пассивный доход от депозитов в банках, приобретая облигации, паи и акции, вкладывая свои средства в экономику страны. С этого года у россиян появилась возможность открывать одновременно три индивидуальных инвестиционных счета третьего типа. «Теперь сняты ограничения на объем вложений и более широкими стали налоговые вычеты, которые позволяют людям сэкономить на этом значительные суммы», — заключил премьер. Помощь малому и среднему бизнесу обсудили в правительстве на стратсессии. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «С января текущего года заработала программа долгосрочных сбережений. Это тоже новый инструмент, который помогает гражданам инвестировать собственные средства и накопительную часть своей будущей пенсии. Они получат дополнительный доход, а экономика — еще один очень важный источник долговременных ресурсов. По итогам I квартала текущего года этим механизмом уже воспользовалось порядка 280 тысяч человек», — прокомментировал Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что необходимо продолжать эту работу, формируя новые привлекательные инструменты как для граждан, так и для бизнеса. «Укреплять инвестиционную активность. Способствовать привлечению капиталов именно в российскую юрисдикцию. Развивать совместные проекты с компаниями из дружественных стран», — обосновал премьер. В стратегии развития регионов продолжится работа по внедрению инвестиционного стандарта, которая по словам Мишустина, в новых российских субъектах должна завершиться уже в текущем году. Основная задача инвестиционного стандарта упростить путь инвестора до капиталовложений. В беседе с URA.RU Александр Борисов, член Совета ТПП РФ, рассказал, что инвестстандарт — это серьезный проект, разработанный агентством стратегических инициатив, является инструментом для регионов. «Для регионов, которые не входят в топ-10, этот проект является своего рода стимулом для развития, чтобы они стремились к выполнению нормы», — прокомментировал Борисов. Кабмин по поручению президента совместно с Банком России обсудил вопросы укрепления финансового суверенитета страны Фото: Анна Майорова © URA.RU Благодаря всей работе кабмина объем инвестиций в нашу экономику в 2023 году вырос почти на 10%. Но несмотря на это, экономист Никита Кричевский считает, что инвестиционный стандарт подходит не для всех регионов. По словам эксперта, каждый субъект имеет свою экономическую зону и возможности. Об этом он рассказал URA.RU. «Стандарт — это упрощенный подход. И он не будет работать хотя бы по той причине, что на региональном уровне есть некие принципы, и в каждом регионе своя история», — поделился Кричевский. Ранее в своем телеграм-канале специалист в области государственного управления экономикой опубликовал данные, касающиеся непосредственно инвестиционного фонда: «Приток средств в паевые фонды +1 933 млрд, что в 1,5 раза больше, чем суммарно за 2018—2022 гг. Это никакие не инвестиции, а ЗПИФы, в которые упаковывается нажитое непосильным трудом. Рост — не заслуга экономического блока, а недоработка фискального», — отмечено в публикации. Никита Кричевский заявил, что правительству необходимо научиться перенаправлять сбережения в инвестиции. Важной составляющей, по мнению спикера, является человеческое доверие. «…Которое не может быть построено на рейтинговых показателях губернатора», — сообщил спикер. «Прежде чем что-то внедрять, необходимо проработать механизм трансформации сбережений в инвестиции — это первое. Второе, нам нужно предложить адрес, куда конкретно мы предлагаем вкладываться: что губернаторам, что людям — куда им направлять деньги? Может быть, это будет платный мост, как например, в Якутии. Разговоры ведутся давно, а воз и ныне там — моста по-прежнему нет. И третье, безопасность этих вложений — какие гарантии дает государство в случае вложения. Только потом уже можно предлагать инвестиционные рамки, при этом помня, что каждый регион уникален», — заключил Никита Кричевский. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новые инструменты привлечения средств для развития субъектов России обсудили 16 апреля на стратегической сессии в правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что необходимо укреплять инвестиционную активность. По мнению экспертов, для реализации цели необходимо менять подход политике регионов, об этом они сообщили в беседе с URA.RU. Глава правительства отметил, что сейчас кабмин запускает новые инструменты и для частных инвесторов. По словам Мишустина, благодаря нововведениям многие граждане могут получать пассивный доход от депозитов в банках, приобретая облигации, паи и акции, вкладывая свои средства в экономику страны. С этого года у россиян появилась возможность открывать одновременно три индивидуальных инвестиционных счета третьего типа. «Теперь сняты ограничения на объем вложений и более широкими стали налоговые вычеты, которые позволяют людям сэкономить на этом значительные суммы», — заключил премьер. «С января текущего года заработала программа долгосрочных сбережений. Это тоже новый инструмент, который помогает гражданам инвестировать собственные средства и накопительную часть своей будущей пенсии. Они получат дополнительный доход, а экономика — еще один очень важный источник долговременных ресурсов. По итогам I квартала текущего года этим механизмом уже воспользовалось порядка 280 тысяч человек», — прокомментировал Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что необходимо продолжать эту работу, формируя новые привлекательные инструменты как для граждан, так и для бизнеса. «Укреплять инвестиционную активность. Способствовать привлечению капиталов именно в российскую юрисдикцию. Развивать совместные проекты с компаниями из дружественных стран», — обосновал премьер. В стратегии развития регионов продолжится работа по внедрению инвестиционного стандарта, которая по словам Мишустина, в новых российских субъектах должна завершиться уже в текущем году. Основная задача инвестиционного стандарта упростить путь инвестора до капиталовложений. В беседе с URA.RU Александр Борисов, член Совета ТПП РФ, рассказал, что инвестстандарт — это серьезный проект, разработанный агентством стратегических инициатив, является инструментом для регионов. «Для регионов, которые не входят в топ-10, этот проект является своего рода стимулом для развития, чтобы они стремились к выполнению нормы», — прокомментировал Борисов. Благодаря всей работе кабмина объем инвестиций в нашу экономику в 2023 году вырос почти на 10%. Но несмотря на это, экономист Никита Кричевский считает, что инвестиционный стандарт подходит не для всех регионов. По словам эксперта, каждый субъект имеет свою экономическую зону и возможности. Об этом он рассказал URA.RU. «Стандарт — это упрощенный подход. И он не будет работать хотя бы по той причине, что на региональном уровне есть некие принципы, и в каждом регионе своя история», — поделился Кричевский. Ранее в своем телеграм-канале специалист в области государственного управления экономикой опубликовал данные, касающиеся непосредственно инвестиционного фонда: «Приток средств в паевые фонды +1 933 млрд, что в 1,5 раза больше, чем суммарно за 2018—2022 гг. Это никакие не инвестиции, а ЗПИФы, в которые упаковывается нажитое непосильным трудом. Рост — не заслуга экономического блока, а недоработка фискального», — отмечено в публикации. Никита Кричевский заявил, что правительству необходимо научиться перенаправлять сбережения в инвестиции. Важной составляющей, по мнению спикера, является человеческое доверие. «…Которое не может быть построено на рейтинговых показателях губернатора», — сообщил спикер. «Прежде чем что-то внедрять, необходимо проработать механизм трансформации сбережений в инвестиции — это первое. Второе, нам нужно предложить адрес, куда конкретно мы предлагаем вкладываться: что губернаторам, что людям — куда им направлять деньги? Может быть, это будет платный мост, как например, в Якутии. Разговоры ведутся давно, а воз и ныне там — моста по-прежнему нет. И третье, безопасность этих вложений — какие гарантии дает государство в случае вложения. Только потом уже можно предлагать инвестиционные рамки, при этом помня, что каждый регион уникален», — заключил Никита Кричевский.