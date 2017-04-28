21:38 28 апреля 2017 0

Порошенко периодически ведет с российским президентом тайные разговоры по телефону Фото: пресс-служба Президента Украины

Президент России Владимир Путин и лидер Украины Петр Порошенко продолжают общаться по телефону, несмотря на обмен жесткими мнениями в публичном пространстве. Последний из таких разговоров состоялся в первой половине апреля и был посвящен ситуации в Донбассе.

Как сообщили «Коммерсанту» информированные источники в Москве и Киеве, разговор состоялся по инициативе украинской стороны и длился около 20 минут. Беседа проходила в «уважительном корректном ключе», а главы государств периодически «переходили на шутливо-иронический тон». «Президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», — сказал собеседник издания.

Он утверждает, что к конкретным договоренностям лидеры не пришли, однако продвинулись в «некоторых гуманитарных аспектах» — обмене пленными, поставках в Донбасс воды, продуктов питания и электроэнергии, а также о выплате украинских пенсий жителям непризнанных республик.

Кроме этого, по словам источника, Порошенко предупредил российского президента: если ДНР и ЛНР не уплатят долги за электроэнергию, поставки с украинской территории будут прекращены. Так в итоге и произошло.