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30 апреля 2017
29 апреля 2017
11:20  30 апреля 2017 0

Посол России предупредил Норвегию о последствиях при размещении ПРО НАТО

Путин. Архив, флаг норвегии
Норвегии стоит подумать, прежде чем дать согласие на размещение ПРО НАТОФото: Александр Мамаев © URA.RU

За размещением в Норвегии элементов системы противоракетной обороны НАТО последует ответ российской стороны. Об этом предупредил посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили.

«С нашей стороны последует ответ, причем не только ответ Норвегии, но и всему блоку НАТО», — приводит слова посла «Газета.Ru».

Дипломат также отметил, что точки зрения на вопрос о ракетном щите НАТО у России и Норвегии могут не совпадать, однако «добрые соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны».

По мнению дипломата, властям Норвегии стоит задуматься о возможных негативных последствиях прежде, чем решение о вкладе страны в ЕвроПРО будет окончательно принято, пишет информагентство Nation News.

Ранее в Министерстве иностранных дел осудили планы НАТО провести мероприятие на Шпицбергене по размещению элементов противоракетной обороны ПРО НАТО.

Нина Калинина
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