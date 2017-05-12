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12 мая 2017
11 мая 2017
02:26  12 мая 2017 0

Татарский общественный центр обвинили в экстремизме

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд запретил деятельность в России отделения Всетатарского общественного центра из Набережных ЧелновФото: Владимир Жабриков

Суд запретил деятельность в России отделения Всетатарского общественного центра из Набережных Челнов, признав деятельность организации экстремистской. Решение было вынесено по иску прокурора Татарстана Илдуса Нафикова.

Отделение Всетатарского общественного центра работало в Набережных Челнах с 1990 года. Основателями его были братья Кашаповы. Активисты организации требовали предоставить Татарстану полный суверенитет и с этой целью проводили многочисленные митинги, сообщает информагентство Nation News.

По мнению прокуратуры Татарстана, деятельность Набережночелнинского отделения была «направлена на возбуждение межнациональной и межрелигиозной розни, нарушение территориальной целостности РФ», сообщает «Коммерсантъ».

Всетатарский общественный центр был создан в конце 1980-х годов. Среди его предложений — заключение нового договора о разграничении полномочий между Казанью и Москвой (право республики на 70% собственных доходов, татарский язык — второй государственный в России).

Отделение центра из Набережных Челнов последние 13 лет действовало практически незаконно — суд еще в 2004 году постановил ликвидировать его и исключить из реестра юридических лиц, поскольку НЧО своевременно не прошло перерегистрацию и ни разу не отчитывалось о своей деятельности. Его участники неоднократно привлекались к ответственности за правонарушения, связанные с экстремизмом.

Наталья Володина
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