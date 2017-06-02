Новый владелец РБК продолжает скупать экономические СМИ

09:26 02 июня 2017 0

Федотов пока не подтверждает, что готов продать журнал Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Основатель группы компаний ЕСН Григорий Березкин вновь заинтересовался покупкой российской версии Forbes, о чем недавно рассказал владельцу издания Александру Федотову, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в окружении обоих бизнесменов.

По словам собеседников газеты, состоявшийся разговор пока не обещает никакой сделки — Федотов не подтвердил, что готов продать Forbes, а Березкин не сделал какого-либо предложения. Последний сначала хочет закрыть сделку по РБК, а уже после войти в стадию переговоров по Forbes и других изданий Федотова, выпускаемых издательским домом ACMG.

Ранее, напомним, Григорий Березкин заявил о покупке у Михаила Прохорова медиахолдинга РБК. Сделка, по словам источников, должна была состояться еще до начала мая, однако этого не произошло до сих пор. По слухам, у сторон есть разногласия по некоторым деталям.