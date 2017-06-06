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06 июня 2017
Главные новости Москвы
17:14  06 июня 2017 0

Террористы ИГИЛ стремятся захватить газовые поля Пальмиры. ВИДЕО

Террористы подожгли газовую скважину ХаянФото: скрин YouTube
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Террористы запрещенной в России группировки «Исламское государство» стараются отбить у правительственных войск Сирии газовые поля в районе Пальмиры, что может привести к новому энергетическому кризису в стране. Для достижения своей цели боевики используют смертников и самодельные беспилотники.

Новую атаку на пальмирском направлении террористы ИГИЛ предприняли в ночь на 6 июня восточнее населенного пункта Хувейсис, сообщает «Федеральное агентство новостей». При атаках они использовали смертников на бронированных «джихад-мобилях», а также самодельные беспилотные летательные аппараты. Потери в правительственной армии еще подсчитывают.

Сейчас террористы перебрасывают к Пальмире и Ракке своих боевиков из Ирака, которые представляют наибольшую опасность из-за высокой тренированности и первоклассного оснащения. Сирийское командование сообщает, что концентрация боевиков ИГ у Пальмиры уже превышает количество, с которым «Исламское государство» во второй раз отбило город у правительственных сил. Предполагается, что группировка накопит до нескольких десятков тысяч боевиков на данном направлении, и тогда газовые поля Пальмиры станут единственным препятствием у армии террористов.

Террористы попытаются выбить газовые поля, чтобы нанести армии не только физический, но и экономический ущерб. Так, недавно потушенные и восстановленные скважины Хаяна и Аш-Шаира снова загорелись в результате шквального огня со стороны ИГ. По информации RT, террористы пытаются выбить армейские силы с газовых полей и получить над ними полный контроль. Сейчас в окрестностях Пальмиры горит газовая скважина Хаян, которую подожгли боевики.

Нина Калинина
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