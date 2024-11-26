Якушев рассказал, как изменился Донбасс после возвращения на Родину

После возвращения в состав России в ДНР происходят серьезны изменения. Главное из них — увеличение числа счастливых людей в регионе. Об этом рассказал врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев во время визита в ДНР.
«Конечно, сейчас изменения происходят серьезные. Сейчас в Мариуполе идет активное строительство четырехполосной дороги. <...> Все меняется в лучшую сторону, а самое главное, что стало больше улыбающихся и счастливых людей», — рассказал Якушев в интервью телеканалу «Вести. Донецк». Его слова приводит официальный telegram-канал партии в ДНР.
Якушев также отметил большое количество строящихся жилищных объектов в Мариуполе. Он отметил, что гордится тем, что власти смогли «совершить это чудо» по восстановлению города.
Также в интервью Якушев рассказал о роли ЛДНР для России. По его словам, Донбасс прошел сквозь сложные испытания, но сохранил родные язык и культуру.
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