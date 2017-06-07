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07 июня 2017
06 июня 2017
07:07  07 июня 2017 0

Тереза Мэй показала Европе неприличный жест. ФОТО

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, лондон, англия, великобритания, Биг Бен, big ben
Неизвестные британцы установили на скалах Дувра гигантскую фигуру премьер-министраФото: depositphotos.com © URA.RU

На Белых скалах Дувра неизвестные строители установили гигантскую фигуру премьера Великобритании Терезы Мэй, которая показывает непристойный жест Европе.

По данным Reuters, фигура политика облачена в юбку цветов британского флага. Пальцы рук сложены в форме латинской буквы V, а кисть смотрит тыльной стороной вперед — такой жест в Великобритании считается оскорбительным.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», по результатам референдума 23 июня прошлого года граждане Великобритании приняли решение о выходе из Евросоюза.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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