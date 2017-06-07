Тереза Мэй показала Европе неприличный жест. ФОТО

07:07 07 июня 2017 0

Неизвестные британцы установили на скалах Дувра гигантскую фигуру премьер-министра Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Белых скалах Дувра неизвестные строители установили гигантскую фигуру премьера Великобритании Терезы Мэй, которая показывает непристойный жест Европе.

По данным Reuters, фигура политика облачена в юбку цветов британского флага. Пальцы рук сложены в форме латинской буквы V, а кисть смотрит тыльной стороной вперед — такой жест в Великобритании считается оскорбительным.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», по результатам референдума 23 июня прошлого года граждане Великобритании приняли решение о выходе из Евросоюза.