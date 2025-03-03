Десятки людей пострадали в Германии после наезда автомобиля на толпу, есть погибшие

Bild: двое погибли и десятки пострадали после наезда автомобиля в Германии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Германии (Мангейм) водитель совершил наезд на людей
В Германии (Мангейм) водитель совершил наезд на людей Фото:

В немецком городе Мангейм водитель автомобиля совершил наезд на толпу. В результате происшествия пострадали более десятка человек, также сообщается о двух погибших. Об этом сообщает Bild. Это не первое такое происшествие за последние месяцы.

«Водитель на торговой улице Планкен [в Мангейме] <...> врезался в толпу в пешеходной зоне прямо у торгового центра Galeria Kaufhof. Два человека погибли, 25 получили ранения, 15 из них находятся в тяжелом состоянии», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники в сфере безопасности. Однако пока доподлинно неизвестно, было ли происшествие спланированным нападением или же несчастным случаем. 

В Мюнхене, Германия, в середине февраля также сообщалось о  наезде на людей водителем автомобиля. Согласно информации от свидетелей, в результате инцидента пострадали как минимум 15 человек. В конце 2024 года также сообщалось о теракте в ФРГ, когда на ярмарке автомобилист осознанно направил транспортное средств на толпу. Тогда погибли не менее 11 человек, более 80 человек пострадали. 

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В немецком городе Мангейм водитель автомобиля совершил наезд на толпу. В результате происшествия пострадали более десятка человек, также сообщается о двух погибших. Об этом сообщает Bild. Это не первое такое происшествие за последние месяцы. «Водитель на торговой улице Планкен [в Мангейме] <...> врезался в толпу в пешеходной зоне прямо у торгового центра Galeria Kaufhof. Два человека погибли, 25 получили ранения, 15 из них находятся в тяжелом состоянии», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники в сфере безопасности. Однако пока доподлинно неизвестно, было ли происшествие спланированным нападением или же несчастным случаем.  В Мюнхене, Германия, в середине февраля также сообщалось о  наезде на людей водителем автомобиля. Согласно информации от свидетелей, в результате инцидента пострадали как минимум 15 человек. В конце 2024 года также сообщалось о теракте в ФРГ, когда на ярмарке автомобилист осознанно направил транспортное средств на толпу. Тогда погибли не менее 11 человек, более 80 человек пострадали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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